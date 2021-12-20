Жительница барнаульского села пожаловалась на увольнение педиатров из детской поликлиники

Жительница барнаульского села Лебяжье пожаловалась на отсутствие педиатров в детской поликлинике № 10 в посёлке Южном. По её словам, специалисты уволились из учреждения больше месяца назад и проблема до сих пор не решена.

При этом в регистратуре женщине предложили лечить детей дома.

"В регистратуре нам сообщили: вы лечитесь дома, а справку мы вам выпишем, вы нам скажете симптомы, какие у вас были, на этом основании мы поставим диагноз и выпишем справку", – рассказала мать двоих детей в сообществе Barnaul22.

Женщина отмечает, что не компетентна в медицине, как врач, а также опасается за здоровье детей, если им потребуется реальная помощь. Единственный на сегодня выход – возить ребят в платные клиники, заключила она.

Ранее в Барнауле в центре микрорайона Восточный завершили строительство филиала детской городской больницы № 1. Приём детей начнётся в январе.