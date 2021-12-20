Жительница барнаульского села пожаловалась на увольнение педиатров из детской поликлиники

Жительница барнаульского села Лебяжье пожаловалась на отсутствие педиатров в детской поликлинике № 10 в посёлке Южном. По её словам, специалисты уволились из учреждения больше месяца назад и проблема до сих пор не решена.
При этом в регистратуре женщине предложили лечить детей дома.
"В регистратуре нам сообщили: вы лечитесь дома, а справку мы вам выпишем, вы нам скажете симптомы, какие у вас были, на этом основании мы поставим диагноз и выпишем справку", – рассказала мать двоих детей в сообществе Barnaul22.
Женщина отмечает, что не компетентна в медицине, как врач, а также опасается за здоровье детей, если им потребуется реальная помощь. Единственный на сегодня выход – возить ребят в платные клиники, заключила она.
Ранее в Барнауле в центре микрорайона Восточный завершили строительство филиала детской городской больницы № 1. Приём детей начнётся в январе.
Комментарии
Дикость несусветная . Хотя здесь всё можно ожидать. Слишком далеко мы от цивилизации России.
Такая ситуация не только в лебяжке!!! Мы тоже вынуждены ездить в город , в платные клиники!!! Банально с врача лаборанта началось, потом педиатр и пошла оптимизация!!! Без лаборанта нет анализа крови простейшего. Оптимизация с министерства здравоохранения начинайте - там штат умников штаны протирает и юбки. В сёлах врачи работают иногда по две три ставки тянут!
Вам всем с экранов телевизера звездным правнуком было велено лечиться корой дуба. Так что вперед
Дело не в оптимизации. Дело в отношении к врачам и учителям. Никто нормальный не пойдет работать за такую мизерную зарплату с ежечасным выносом мозга от яжмамашек. А министарства тут не причем. Не нарожают они вам врачей в достаточном количестве. Они ж не вы. Скоро вообще никто не захочет ни учить, ни лечить!
Да кому интересна жизнь в замкадье
А министарства тут не причем.
Зачем врать? Ещё скажите люди на работу просто так ходят, а не за деньгами. Платили бы эти министерства, а не воровали и проблемы бы и небыло.
а толку от тех педиатров?? Мы тоже отказались от поликлиники - кроме арбидола и антибиотиков направо и налево 80% педиатров там других лекарств и не знают. Хотя с первым ребенком у нас была прям замечательный врач, вот тут ничего плохого не могу сказать - просто повезло. А вот со вторым помучались-помучались, да и перешли полностью в платную - там хотя бы ребенка не угробят.
21.12.2021 06:04 Старое поколение выбывает, которое всю жизнь свою посветило лечению, учению.. А новое нет. Рыночные отношения сейчас. Вроде садики, школы, где то больницы, понастроили, а людей нет квалифицированных. ЗП маленькая, кто пойдет.
Ну взрослой поликлиники на Южном давно уже нет - здание есть, вывеска есть, а по сути - ни терапевтов, ни узких специалистов - и ничего, наше Министерство здравоохранения каря не переживает по этому поводу. Хотя население уже устало жаловаться им. А вот теперь пришло время детской - ожидаемый итог. Нагрузка все выше и выше, з/п все ниже и ниже. Старое поколение ушло, а молодые не хотят идти работать в такие условия, вот странные, да?
Прикрываясь коронавирусом гробят медицину. Отчисления с зарплаты 8% в фонды медицинского и социального страхования. Далеко не бесплатная медицина.
Зато прекрасно цветет и расширяется коммерческий Здравгород - буквально стоящий между детской и взрослой поликлиниками. Это практически издевательство! - ну неужели наши чиновники от медицины этого не знают? И население от безысходности идет за деньги к врачам (кто может себе это позволить, конечно). Там тебе и детское отделение, и взрослое, и стоматология, и даже флюрография за деньги!
Про самодура-главврача 10-й поликлиники много лет ропчет население Южного и, особенно, врачи.
От него воют работники.
Он об них вытирает ноги.
Отчасти поэтому в 10-й особо острая проблема с персоналом.
Терапевтов для взрослых тоже, считай, нет года три уже. Периодически на месяц-другой появляются по одному, не выносят нагрузку по 80 больных в день с утра до ночи и увольняются, получив копейки и вынос мозга.
А к поликлике, к слову, прикреплено тысяч 50 населения.
Здравгородом на Южном заведует предыдущий главврач 10-й Овчинников. Нынешний главврач к Здравгороду отношения вроде как не имеет, хотя молва народная говорит другое. Фиг знает кто прав, кто реальный выгодоприобретатель и нет ли сговора
Зачем врать? Ещё скажите люди на работу просто так ходят, а не за деньгами. Платили бы эти министерства, а не воровали и проблемы бы и небыло.
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Еще раз прочитай, о чем был посыл, неуч!
Кругом ковид свирепствует, кюар коды еще не всем выдали! А вы про каких то педиатров говорите, кому они нужны в наше трудное время.