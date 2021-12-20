Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Рубцовск

Фото: "Инцидент Барнаул"

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе Барнаул – Рубцовск в Алтайском крае, сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария случилась вечером 20 декабря возле выезда из Алейска в районе заправки "Подсолнух". Судя по кадрам, участниками ДТП стала фура и ВАЗ-2114, у которого от удара снесло крышу и разворотило переднюю часть.

По словам очевидца, в результате столкновения в легковушке погиб один человек, ещё двое пострадали. Не исключено, что они были пьяны.

Другие подробности пока неизвестны, информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в алтайском селе Михайловское водитель Toyota Land Cruiser протаранил пять легковых автомобилей.