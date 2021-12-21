"Хорошая история". Губернатор Томенко рассказал о планах реконструкции аэропорта Барнаула

Холдинг "Новапорт" получил контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО "Авиапредприятие "Алтай". Об этом сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко во время итоговой пресс-конференции 21 декабря. По его словам, правительство региона провело допэмиссию и дополнительно выпустило акции, которые и выкупил холдинг. Взамен "Новапорт" планирует построить новый терминал и вложить средства в модернизацию инфраструктуры предприятия.
"Аэропорт – акционерное общество, 52% акций принадлежало государству в лице Алтайского края, управление госимуществом управляет этим пакетом вместе с профильным ведомством – Министерством транспорта. 48% акций – у наших партнёров, компании "Новапорт". Компания – не пустышка, не однодневка, с прекрасной репутацией, с базой в новосибирском аэропорту и большим количеством проектов по стране, в том числе Кузбассе", – отметил губернатор.
По его словам, чтобы холдингу было интересно работать с барнаульским объектом, регион решил дополнительно выпустить акции аэропорта и продать их "Новапорту". Для этого была проведена оценка имущественного комплекса АО "Авиапредприятие "Алтай".
Оказалось, что из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией, компания подешевела. На конец 2019 года её стоимость составляла 740 млн рублей, в 2021 – 580 млн. Однако новые акции были выпущены исходя из более высокой стоимости (740 млн).
"Мы решили пойти следующим образом: к тому количеству акций, которые есть, – 52% – выпускаем столько же. Эти акции "Новапорт" покупает у аэропорта и кладёт деньги на счёт аэропорта. Эти средства являются источником, чтобы начинать работы по развитию аэровокзального комплекса, по сути, – по строительству нового. Мы ничего не продаём, но наш пакет становится меньше, потому что акций стало больше. Теперь у нас 25% плюс одна акция, у "Новапорта" – 75% минус одна акция", – сказал Томенко.
На сегодняшний день процедура согласования с ведомствами, включая антимонопольную службу, пройдена, отметил глава региона. Осталось лишь получить документы из Центробанка: после этого можно приступать к работам. В будущем, заметил губернатор, реконструкция ждёт не только аэровокзальный комплекс, но и инфраструктуру аэропорта, которая является федеральной собственностью.
"Взлётно-посадочная полоса требует реконструкции. Вложить туда нужно миллиардов десять. Проект надо сделать. Есть несколько вариантов. Наиболее предпочтительным, наилучшим является строительство рядом новой полосы. Партнёры готовы за свои деньги разработать проект – а это будет стоить несколько сотен миллионов рублей, – пройти все согласования, чтобы на основе этого проекта делать реконструкцию всех плоскостных сооружений. Хорошая история. Сейчас все документы получим и запускаемся. Готовность и желание есть, Барнаулу нужен лучший аэропорт", – отметил губернатор.
Каким станет аэропорт после реконструкции?
В 2020 году компания "Новапорт" заявила, что планирует построить новый терминал площадью около 8 тысяч квадратных метров. Он будет обслуживать внутренние воздушные линии, а старый реконструируют под международные.
По словам гендиректора ООО "Новапорт холдинг" Сергея Рудакова, компания планирует направить на строительство нового терминала собственные и кредитные средства. Сдать в эксплуатацию новый терминал организация рассчитывает в 2023 году.
После этого "Новапорт" намерен начать реконструкцию старого терминала. Также будет решаться вопрос о строительстве международного аэровокзала. Сергей Рудаков отметил, что в будущем могут появиться новые направления в восточные страны.
К тому же высока вероятность запустить рейсы из Барнаула в другие аэропорты, которые входят в структуру "Новапорта". Например, Волгоград, Тюмень, Калининград, Пермь и так далее.
Что известно о "Новапорте"?
"Новапорт" – сеть региональных аэропортов России. Компания в год перевозит около 20 миллионов пассажиров. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). Компания "Новапорт" объединяет сеть региональных аэропортов России, в том числе в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Ставрополь и Калининград.
Комментарии
ловкость рук и хоп нет аеропорта у края
Новостей "Томенко сказал" сегодня много в новостной ленте. Готовится к перевыборам?
Компания – не пустышка, не однодневка, с прекрасной репутацией
Ну конечно. Пока в эту компанию вливают огромные бюджетные деньги....
Дааа, судя по тепличному комплексу, разруха и бомбежка!... Сколь еще будем разбазаривать господа у власти!
Че то заторопился уважаемый Виктор Петрович. Все что плохо лежит в крае в свой совочек заметает с командой... Наверно и правда времени на раскачку уже нет.))
Если по существу, то видя какие острые социально-коммунально- правовые вопросы возникают с сегодняшним аэропортом его нужно переносить дальше. Строить новый за 30 км от границы города, чтобы люди оказавшиеся в санитарно-защитной зоне аэропорта не пострадали. И участок перед аэропортом, где сейчас администрация землю под застройку отдает, тоже не попали в зону аэропорта.
21.12.2021 14:12
- гость -
Если не в теме - лучше молчи, за умного сойдешь. Сколь же тупых сотрясателей воздуха на Амике, это пипец...
Когда Аэрофлот будет летать в Москву ? Почему прос… ли этот рейс ? Хочу в Шереметьево летать Аэрофлотом .
Все в частные руки. Там порядок.
"Наиболее предпочтительным, наилучшим является строительство рядом новой полосы."
Точнее в Районе Павловска, но это рядом. Негоже половине города находиться в охранных зонах!
Лучше бы они такие схемы не публиковали.
"Мы ничего не продаем", но при этом раньше край владел 52% предприятия, теперь 25%.
Т.е при текущей цене в 580млн, раньше у края было 290, теперь 145.
Так и это не все - на деньги, за которые край продал свою часть акций - будет произведена реконструкция.
Т.е Новапорт получил и дополнительно 25% акций на минимум 145млн, а край ему за это сделает "бесплатный ремонт", чтобы итоговая стоимость предприятия повысилась.
Набежали "эксперты")
Непонятно, почему они, такие всезнайки только комменты язвительные строчат, а не занимаются делами поважнее
Наверное, от "большого ума"
А, что Виктор Томенко планирует делать с единственной авиакомпанией, которая принадлежит Алтайскому краю?
Какая Компания? Краю вообще не чего не принадлежит.
Да,принадлежало ,а теперь тю,тю нету ,обойдёмся ,лиш бы у них было хорошо…
"Барнаулу нужен лучший аэропорт", – отметил губернатор. Лучший аэропорт Барнаулу нужен, чтобы отсюда улететь раз и навсегда...
Во времена СССР объем пассажирских перевозок был на порядки больше, чем сейчас перевозят и то считалось, что даже тогда такой аэропорт избыточен для Барнаула. С чего это понадобилось расширять аэропорт? Взлетную полосу реконструировать действительно нужно, но там не такие гигантские средства необходимы, а гораздо более скромные.
А куда летать по такому ценнику, проще с толмачево.
Добьют аэропорт "крепкие хозяйственники"