"Хорошая история". Губернатор Томенко рассказал о планах реконструкции аэропорта Барнаула

Холдинг "Новапорт" получил контрольный пакет акций над компанией аэропорта Барнаула АО "Авиапредприятие "Алтай". Об этом сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко во время итоговой пресс-конференции 21 декабря. По его словам, правительство региона провело допэмиссию и дополнительно выпустило акции, которые и выкупил холдинг. Взамен "Новапорт" планирует построить новый терминал и вложить средства в модернизацию инфраструктуры предприятия.

"Аэропорт – акционерное общество, 52% акций принадлежало государству в лице Алтайского края, управление госимуществом управляет этим пакетом вместе с профильным ведомством – Министерством транспорта. 48% акций – у наших партнёров, компании "Новапорт". Компания – не пустышка, не однодневка, с прекрасной репутацией, с базой в новосибирском аэропорту и большим количеством проектов по стране, в том числе Кузбассе", – отметил губернатор.

По его словам, чтобы холдингу было интересно работать с барнаульским объектом, регион решил дополнительно выпустить акции аэропорта и продать их "Новапорту". Для этого была проведена оценка имущественного комплекса АО "Авиапредприятие "Алтай".

Оказалось, что из-за снижения пассажиропотока, вызванного пандемией, компания подешевела. На конец 2019 года её стоимость составляла 740 млн рублей, в 2021 – 580 млн. Однако новые акции были выпущены исходя из более высокой стоимости (740 млн).

"Мы решили пойти следующим образом: к тому количеству акций, которые есть, – 52% – выпускаем столько же. Эти акции "Новапорт" покупает у аэропорта и кладёт деньги на счёт аэропорта. Эти средства являются источником, чтобы начинать работы по развитию аэровокзального комплекса, по сути, – по строительству нового. Мы ничего не продаём, но наш пакет становится меньше, потому что акций стало больше. Теперь у нас 25% плюс одна акция, у "Новапорта" – 75% минус одна акция", – сказал Томенко.

На сегодняшний день процедура согласования с ведомствами, включая антимонопольную службу, пройдена, отметил глава региона. Осталось лишь получить документы из Центробанка: после этого можно приступать к работам. В будущем, заметил губернатор, реконструкция ждёт не только аэровокзальный комплекс, но и инфраструктуру аэропорта, которая является федеральной собственностью.

"Взлётно-посадочная полоса требует реконструкции. Вложить туда нужно миллиардов десять. Проект надо сделать. Есть несколько вариантов. Наиболее предпочтительным, наилучшим является строительство рядом новой полосы. Партнёры готовы за свои деньги разработать проект – а это будет стоить несколько сотен миллионов рублей, – пройти все согласования, чтобы на основе этого проекта делать реконструкцию всех плоскостных сооружений. Хорошая история. Сейчас все документы получим и запускаемся. Готовность и желание есть, Барнаулу нужен лучший аэропорт", – отметил губернатор.

Каким станет аэропорт после реконструкции?

В 2020 году компания "Новапорт" заявила, что планирует построить новый терминал площадью около 8 тысяч квадратных метров. Он будет обслуживать внутренние воздушные линии, а старый реконструируют под международные.

По словам гендиректора ООО "Новапорт холдинг" Сергея Рудакова, компания планирует направить на строительство нового терминала собственные и кредитные средства. Сдать в эксплуатацию новый терминал организация рассчитывает в 2023 году.

После этого "Новапорт" намерен начать реконструкцию старого терминала. Также будет решаться вопрос о строительстве международного аэровокзала. Сергей Рудаков отметил, что в будущем могут появиться новые направления в восточные страны.

К тому же высока вероятность запустить рейсы из Барнаула в другие аэропорты, которые входят в структуру "Новапорта". Например, Волгоград, Тюмень, Калининград, Пермь и так далее.

Что известно о "Новапорте"?

"Новапорт" – сеть региональных аэропортов России. Компания в год перевозит около 20 миллионов пассажиров. Холдинг принадлежит группе AEON Corporation бизнесмена Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан). Компания "Новапорт" объединяет сеть региональных аэропортов России, в том числе в таких городах, как Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Чита, Тюмень, Челябинск, Пермь, Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Ставрополь и Калининград.