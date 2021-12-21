Ставки по ипотеке в России могут вернуться к двузначным значениям

Решение ЦБ об увеличении ключевой ставки может привести к тому, что ипотека на новостройки вырастет до 10-12%. Об этом глава института развития в жилищной сфере "Дом.РФ" Виталий Мутко рассказал в интервью РБК.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10-10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25-0,5 п.п. выше", – сказал Мутко.

Он добавил, что сейчас на льготную ипотеку приходится 30% от всех сделок на рынке. Остальное – ссуды по рыночным ставкам.

Мутко также предположил, что подорожание ипотеки приведёт к тому, что выдача льготных кредитов снизится.

Ранее Центробанк обеспокоился высокими темпами распространения ипотечных кредитов. В 2021 году россияне успели набрать ипотеки на рекордные 4,28 трлн рублей. Сумма превышает не только результаты за аналогичный период 2020 года, но и за все предыдущие годы.