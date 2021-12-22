Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года

Девы

Девам в последние дни декабря лучше внимательно следить за языком. От критики в адрес окружающих лучше воздержаться. Поверьте, вам же лучше, если люди будут слышать от вас только приятные вещи. Гораздо проще наладить контакт с человеком, если обнять его и сделать комплимент.

Со сложными задачами на этот год лучше закончить. Сосредоточьтесь на своей семье и отношениях с близкими. Сейчас лучше уделить внимание личной жизни, а за работу браться уже после Нового года.