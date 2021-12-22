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Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года

, ИА "Амител"
До Нового года ещё осталось время. А значит, вы ещё можете добиться успеха
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

До Нового года осталось чуть больше недели. Но это вовсе не значит, что пора бросить все дела и спокойно дожидаться окончания года. Оставшегося времени вполне хватит, чтобы реализовать крутой проект, завести отношения или даже разбогатеть. Правда, сделать это смогут далеко не все, уверен знаменитый астролог Павел Глоба. Он рассказал изданию FTimes, кто может рассчитывать на удачу с 23 по 31 декабря – в последнюю неделю 2021 года. Об этом – в материале amic.ru.

1
Овны

Овнам на благосклонность звёзд в последнюю неделю года надеяться не приходится. У них в ближайшие дни будет немало забот и хлопот. Но все эти трудности преодолимы. Главное – сохранять уверенность в своей правоте и идти напролом. А выходные и всё своё свободное время лучше посвятить семье.

2
Тельцы

Тельцов на следующей неделе ждут конфликты с родными и близкими. По словам астролога, представителям знака очень важно находить компромиссы во всех этих ситуациях. Своё недовольство, упрёки и претензии лучше не выплёскивать на окружающих – совсем скоро всё наладится. Последние выходные 2021 года – 25 и 26 декабря – обещают пройти тихо и мирно.

3
Близнецы

Для Близнецов главная задача на остаток года – не утонуть в работе. Конечно, у всех нас в декабре чересчур много задач. Но Близнецы склонны с таким усердием отдаваться делам, что забывают обо всём (и всех) вокруг. На этой почве могут возникнуть конфликты с родственниками и друзьями. Чтобы этого избежать, посвящайте им всё свободное время. А дела точно никуда не убегут. Да и ваши коллеги, поверьте, вполне могут справиться без вас.

4
Раки

Раков в последние дни декабря ждут эмоциональные качели. Особенно непросто будет в личной жизни – вам потребуется немало сил, чтобы сохранить мир и взаимопонимание. Чтобы не впасть в депрессию, астролог советует во всём искать лёгкость и простоту. Не создавайте себе проблемы сами.

5
Львы

Львам тоже стоит готовиться к серьёзным конфликтам с близкими. Их, настаивает астролог, можно и нужно гасить ещё в зародыше. Не выпускайте свою раздражительность на волю и старайтесь молчать, даже если очень хочется "приложить" кого-нибудь красным словцом. Лучше проведите выходные в тихом уединении. Поездка за город – прекрасный вариант.

6
Девы

Девам в последние дни декабря лучше внимательно следить за языком. От критики в адрес окружающих лучше воздержаться. Поверьте, вам же лучше, если люди будут слышать от вас только приятные вещи. Гораздо проще наладить контакт с человеком, если обнять его и сделать комплимент.

Со сложными задачами на этот год лучше закончить. Сосредоточьтесь на своей семье и отношениях с близкими. Сейчас лучше уделить внимание личной жизни, а за работу браться уже после Нового года.

7
Весы

Весам следует быть предельно осторожными в финансовых вопросах. В кредиты или долги под конец года лучше не ввязываться: ничем хорошим это для вас не закончится. Лучше сосредоточьтесь на работе. По словам астролога, вас ждут интересные задачи и, возможно, даже поездки. А в выходные, наоборот, стоит наглухо закрыться от всех рабочих вопросов.

8
Скорпионы

А вот Скорпионы – тот самый знак, который может рассчитывать на хорошую прибыль до конца 2021 года. Конечно, как и у всех, следующие дни будут непростыми и эмоциональными. Возможно, вы окажетесь в центре громкого конфликта. Но всё это удастся преодолеть, если проявить хладнокровие. Расставьте акценты и определитесь, что для вас важнее. Тогда вы реализуете все свои задумки и планы.

9
Стрельцы

Стрельцам же, напротив, не следует быть чрезвычайно активными в последнюю неделю 2021 года. Никакого ощутимого результата ваши старания вам не принесут – лишь разочарования прибавится. Лучше потратить эти дни на разрешение внутренних проблем и конфликтов, советует астролог. Побольше времени проводите наедине с собой. Прекрасный вариант – заняться хобби. Возможно, в творчестве вы найдёте успокоение и вдохновение для следующего года.

10
Козероги

У Козерогов в ближайшие дни всё будет очень неплохо. Настолько, что в вас проснётся дух настоящего авантюризма. Активный отдых, смелые проекты, экстрим и внезапные свидания – всё это вполне может произойти с вами за неделю до окончания года. Чтобы быть успешными в делах, прислушивайтесь к своей интуиции. Лучше неё никто не подскажет вам верное решение в сложных вопросах.

11
Водолеи

Водолеи, держитесь подальше от вашего начальника в последнюю неделю года. Во-первых, так на вашу долю выпадет меньше задач. А во-вторых, велик риск, что вы поругаетесь или получите критику, которая вам очень не понравится. Если уж разноса от шефа избежать не удалось, не принимайте сказанное близко к сердцу. Не ждите перемен – творите их сами. Например, можно сменить обстановку и отправиться с друзьями на отдых.

12
Рыбы

Рыбам ещё предстоит потрудиться в конце года. Но не ждите от себя слишком многого и не пытайтесь за неделю наверстать всё, чего не сделали за предыдущие 12 месяцев. Сиюминутного успеха в ближайшее время вам точно не видать. Лучше постепенно решайте все проблемы, которые появляются у вас сейчас. И тогда под самый конец года вы ощутите уверенность в собственных силах. А она вам очень понадобится после новогодних праздников.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

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