В Алтайском крае вырастут тарифы на эвакуацию и хранение транспорта

Управление по госрегулированию цен и тарифов Алтайского края утвердило новые расценки на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Согласно соответствующему решению ведомства, повышение стоимости услуги ожидается уже с начала следующего года, сообщает "Банкфакс".

Так, с 1 января 2022 года тариф на эвакуацию мототранспорта, грузовиков, прицепов и пассажирских транспортных средств вырастет до 2898 рублей – с 2739 рублей. Предполагается, что с 2023 года его повысят до 3014 рублей, с 2024-го – до 3135 рублей, с 2025-го – до 3260 рублей, а с 2026-го – до 3390 рублей.

Схожая тарифная сетка утверждена для самоходных машин и других видов техники. Также значительно увеличится стоимость перемещения задержанных маломерных судов на спецстоянку — с 2447 рублей до 4179 рублей.

При этом тариф на почасовое хранение некоторых из упомянутых видов транспортных средств на спецстоянке снизится. В частности, для двухколесных и трёхколёсных видов мототранспорта с максимальной скоростью до 50 км/ч (категории ТС L1-L2) цена снизится на 10 рублей, до 30 рублей в час. Для мотоциклов, мотороллеров, трициклов и квадрициклов (L3-L7) тариф понизят до 45 рублей. Содержание на спецстоянке пассажирских автомобилей не более чем с восемью сиденьями, а также прицепов массой не более 0,75 тонны и не более 3,5 тонны (M2, O1-O2) будет обходиться в 60 рублей.

Содержание транспорта вместимостью более восьми пассажиров массой до 5 тонн и грузовиков максимальной массой не более 3,5 тонны в 2022 году обойдётся в 139 рублей. Пассажирский транспорт массой более 5 тонн, грузовики массой от 3,5 до 12 тонн и прицепы от 3,5 до 10 тонн — 179 рублей. Грузовики массой свыше 12 тонн и прицепы массой более 10 тонн будут обходиться в 239 рублей за час. Самоходные машины и другие виды техники будут содержаться на спецстоянке за 298 рублей, а маломерные суда – за 59 рублей с повышением в течение пяти лет до 69 рублей.