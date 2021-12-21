В Петербурге тиктокер решил проверить полицию и сообщил о бомбах, заложенных в метро

21 декабря в полицию поступили два сообщения о минировании в метро. Об этом пишет "Фонтанка".
Автор одного из сообщений представился именем 17-летнего тиктокера из Москвы, который набрал к зиме уже миллион подписчиков. В своём обращении "минёр" заявил, что хочет проверить сотрудников полиции.
Правоохранители выяснили, что информация оказалась ложной.
Второе сообщение полицейские получили чуть позже. Его автор связал себя с Шамилем Басаевым. Оно также было опровергнуто.
Ранее сообщалось, что утром 10 декабря из новосибирских ТЦ "Галерея", "Континент", "Сан Сити", "Роял парк" и "Сибирский молл" эвакуировали людей. Полицейские получили сообщение о минировании.
Комментарии
Заплатил за ложный вызов мчс???
штраф побольше за такие шуточки
Да какой штраф, там уголовка в полном виде, надеюсь года три дадут, пусть подумает шутник
Проверяльщик, я надеюсь, уже в сизо
Сдайте шпагу.
Ваше высочество,
не идите против своей совести.
Я знаю, вы же благородный человек,
и в душе тоже против Англии.
Да, в душе против.
Да, она мне не нравится...
Да.
- Но я сижу и помалкиваю.
- Война это...
Подождите. Одним словом,
вы арестованы, господин барон.
Сдавайте шпагу. Я жду!
Сдавайте, сдавайте.
Совершенно распустились!
Кто хочет - объявляет войну,
кто не хочет - не объявляет.