В Томске на улице Елизаровых загорелся гипермаркет "Лента" днём 21 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Площадь пожара достигла 5,2 тысячи квадратных метров, пламя полностью охватило здание. Также обрушилась кровля на площади 3,5 тысячи квадратных метров.

В тушении возгорания задействованы порядка 90 человек и 30 единиц техники. К объекту также направили пожарный поезд.

Из здания вывели около 200 человек. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин уточнил, что людей в магазине не осталось.

По предварительной информации, причиной случившегося могла стать аварийная работа электросети здания. Но рассматриваются и другие версии.