Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида

В Алтайском крае будут судить 27-летнего мужчину, который до смерти избил инвалида. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент случился в одном из сёл Рубцовского района, где у неоднократно судимого сельчанина проживал знакомый, который не мог передвигаться и самостоятельно себя обслуживать. В сентябре 2021 года пьяный злоумышленник поругался с квартирантом, из-за того что за ним нужно постоянно ухаживать, и как минимум трижды ударил его.

В результате от 35-летний потерпевший умер на месте.

"Кроме того, в июне 2020 года обвиняемый по решению суда был поставлен на административный учёт в отдел полиции и обязан был соблюдать некоторые ограничения, однако неоднократно нарушал их, в том числе умышленно оставил место своего жительства", – говорится в сообщении.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ ("Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершённое в целях уклонения от административного надзора") передали в суд.