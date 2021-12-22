Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уже до конца 2021 года может стать "социальным" вице-премьером регионального правительства, сообщает "Толк" со ссылкой на источники. На его место может прийти Ирина Молчанова, главврач перинатального центра "Дар".
Ранее в СМИ также появлялись сообщения касательно других возможных замен Попову. Ими называли замминистра Наталью Белоцкую, кандидатура которой якобы даже проходила согласование в федеральном Минздраве, а также главврача "первой горки" Барнаула Андрея Макина.
"Толк" отмечает, что сам Попов в недавнем интервью изданию отказался комментировать слухи о возможном повышении. Сейчас кресло "социального" вице-премьера занимает Игорь Степаненко.
Комментарии
Его на каторгу надо за плачевное состояние медицины, а они его повышают. Каких улучшений можно ждать в такой стране
Вот почему на значимые должности назначают людей, пользующиеся, скажем так, минимальным уважением населения? "Дабы разумением своим не смущал..."?
Витя в своём доме всё кровати двигает… ну-ну… как известно, мебель роли не играет - персонал надо менять…
Ему в тюрьме прогулы ставят, а он на повышение.
Медицину развалил, теперь социалку надо добить. Таких надо убирать со всех постов.
"Идите за сиротой! Поймать и задержать разбойника Буратино!"
Лёха, дедушка просто интересуется - а что у тебя с головушкой? Что тебя заставляет такие комментарии оставлять?
О! Это длинная история. Человек видит мир только в той плоскости в которой его видит. Он не видить его ни в пересекающих горизонталях, ни в вертикалях. В параллелях миров тоже не видит, как и в их меридианах. Найти человека, который видит это всё очень сложно. Невозможно. Поскольку подающие надежды в массе своей оказываются на койках Наполеонов. Показать человеку, который живёт в своей плоскости поверий, вертикаль тоже бесполезно. Поэтому вертикально у нас продвигаются только олигофрены, которые во сне сорят. Ну или во снах царят.
Дэдушка, с кадрами у тебя плоховато...сочувствую.
Лешенька, дедушка интересуется - а на чем конкретно тебя повело и поволокло в вертикали и горизонтали? Что стало триггером? Какое драматичное событие оставило такой след в твоей жизни?
А насчёт кадров ты прав - слабоваты…
Вот, хочу тебя рекрутировать - в алени. Пойдёшь? Дедушка ягелем накормит, и плеснёт горючей жидкости на радость твоему истерзанному разуму)
Кто его интересно шпилит, раз не смотря ни на что
А Химочку министром здравоохранения.
Витя жги !!!
22.12.2021 11:03
дэд марос
Ну не умеет ребёнок читать. Ему что Буратино, что Чиполлино, один Челентано.
"Социалка" берегись, щас быстро все развалит, что другие не смогли.
Звонит Вам старый друг и говорит - привет, меня назначили директором учреждения, начальником управления, департамента, министром, зам губернатора, губернатором в такой-​то регион. Айда ко мне. Регион не знакомый, чужой, никого не знаю. Один как перст. И жену тоже бери, будет с моей вместе в лото играть, да в музей-​театр ходить.
Вы говорите - Поздравляю с назначением, конечно, а кем?
-Да не суть. Место найдем, не найдем так подвинем кого, или новое место придумаем, должностные регламенты допилим, чтобы по образованию и стажу проходил, оклады маленькие, конечно, но премии, надбавки, подъемные и пр. и пр. никто же не отменял, с жильем порешаем - программы какие никакие и фонды есть.
А следом уже Вы звоните друзьям и родне, с аналогичным предложением. Желание быть ближе, рядом оно же естественно.
А потом, уже те, кого подтянули Вы, будут звонить своим друзьям и родне. И все будет повторяться.
Уровни должностей только будут понижаться, но на всех уровнях должностей будут "свои люди".
Всё старо как мир и все будут поступать точно так. Ты или в системе или нет. И не надо из себя "святых" изображать
Систэма отвечает за вакцинациную на уровне внутриутробного развития плода и после него.
Вот она по теме Систэма.
Кто такой Попов? Всё познаётся в сравнении. Попов это Христос.
в "Даре" все так плачевно?Или бояться назначить новое лицо ,чтобы не всплыли какие то делишки?
за развал медицины не в тюрьму, а на повышение? как такое возможно?!
Молчанова с Даром то разобраться не может. Из неё министр как из г. пуля.
Телевизор посмотришь - одна муть в политике, тут какие то Буратино с Чиполлино, что с людьми то происходит, давайте лучше на встречу Новому Году стремиться - на лучшее надеяться и зарождать в себе добро и любовь ко всему!!!!
Начал сильно кашлять + температура, пошел в поликлинику на Молодежной-Красноармейский сдать тест на короновирус. В тесном помещении, с другой стороны здания, с явно больными людьми, я просидел 4 часа (!!!!) в очереди. Затем меня осмотрел врач и мне сделали мазок. На следующий день я узнал, что короновируса у меня нет. А то, что я дышал 4 часа одним воздухом с больными? Мне теперь на работу ходить или нет, я же получается контактировал?
Этот тест делался 1 минуту, зачем я 4 часа ждал? Почему так и не была налажена работу по тестированию? Уже почти 2 года этот короновирус.
походу друган его красноярский красиво повысил/спас его елейного с тонущего корабля краевой медицины (скоро кому-то нужно же будет ответить за высокую смертность в Алтайском крае среди всех регионов России)
Чему удивляетесь тому, что социальным вице-премьером регионального правительства может стать господин Попов ? Наверное, удачно выполнил задачу по демографии края... В крае не будет положительного вектора развития пока руководить им будут всякие младо-реформаторы, засланные казачки и пр. Чему удивляетесь - см. связку гУБЕРНАТОР-Попов.
Попов со здравоохранением то разобраться не может. По его наплевательском отношении в руинах медколледж и АГМУ. Из него вице-губернатор как из г. пуля
...нам конец-мы все умрем..
22.12.2021 15:27
кирдыкэто будет точно лучше чем попов .знает свое дело на все сто ..знаю лично фанат медицины