Среда, 22 Декабрь, 23:19

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-5°


10292983 +25264
Обь
16см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года

, ИА "Амител"
Кресло Попова может занять Ирина Молчанова, главврач перинатального центра "Дар"
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уже до конца 2021 года может стать "социальным" вице-премьером регионального правительства, сообщает "Толк" со ссылкой на источники. На его место может прийти Ирина Молчанова, главврач перинатального центра "Дар".

Ранее в СМИ также появлялись сообщения касательно других возможных замен Попову. Ими называли замминистра Наталью Белоцкую, кандидатура которой якобы даже проходила согласование в федеральном Минздраве, а также главврача "первой горки" Барнаула Андрея Макина.

"Толк" отмечает, что сам Попов в недавнем интервью изданию отказался комментировать слухи о возможном повышении. Сейчас кресло "социального" вице-премьера занимает Игорь Степаненко.

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

22.12.2021 09:40
- гость -

Его на каторгу надо за плачевное состояние медицины, а они его повышают. Каких улучшений можно ждать в такой стране

22.12.2021 09:43
- гость -

Вот почему на значимые должности назначают людей, пользующиеся, скажем так, минимальным уважением населения? "Дабы разумением своим не смущал..."?

22.12.2021 09:54
дэд марос

Витя в своём доме всё кровати двигает… ну-ну… как известно, мебель роли не играет - персонал надо менять…

22.12.2021 09:58
гость

Ему в тюрьме прогулы ставят, а он на повышение.

22.12.2021 10:00
гость

Медицину развалил, теперь социалку надо добить. Таких надо убирать со всех постов.

22.12.2021 10:29
Лёха

"Идите за сиротой! Поймать и задержать разбойника Буратино!"

22.12.2021 10:36
дэд марос

Лёха, дедушка просто интересуется - а что у тебя с головушкой? Что тебя заставляет такие комментарии оставлять?

22.12.2021 10:45
Лёха

О! Это длинная история. Человек видит мир только в той плоскости в которой его видит. Он не видить его ни в пересекающих горизонталях, ни в вертикалях. В параллелях миров тоже не видит, как и в их меридианах. Найти человека, который видит это всё очень сложно. Невозможно. Поскольку подающие надежды в массе своей оказываются на койках Наполеонов. Показать человеку, который живёт в своей плоскости поверий, вертикаль тоже бесполезно. Поэтому вертикально у нас продвигаются только олигофрены, которые во сне сорят. Ну или во снах царят.
Дэдушка, с кадрами у тебя плоховато...сочувствую.

22.12.2021 11:03
дэд марос

Лешенька, дедушка интересуется - а на чем конкретно тебя повело и поволокло в вертикали и горизонтали? Что стало триггером? Какое драматичное событие оставило такой след в твоей жизни?

А насчёт кадров ты прав - слабоваты…
Вот, хочу тебя рекрутировать - в алени. Пойдёшь? Дедушка ягелем накормит, и плеснёт горючей жидкости на радость твоему истерзанному разуму)

22.12.2021 11:04
- гость -

Кто его интересно шпилит, раз не смотря ни на что

22.12.2021 11:05
- гость -

А Химочку министром здравоохранения.
Витя жги !!!

22.12.2021 11:09
- гость -

22.12.2021 11:03
дэд марос
Ну не умеет ребёнок читать. Ему что Буратино, что Чиполлино, один Челентано.

22.12.2021 11:13
гость

"Социалка" берегись, щас быстро все развалит, что другие не смогли.

22.12.2021 11:15
- гость -

Звонит Вам старый друг и говорит - привет, меня назначили директором учреждения, начальником управления, департамента, министром, зам губернатора, губернатором в такой-&#8203;то регион. Айда ко мне.  Регион не знакомый, чужой, никого не знаю. Один как перст. И жену тоже бери, будет с моей вместе в лото играть, да в музей-&#8203;театр ходить.

Вы говорите - Поздравляю с назначением, конечно, а кем?

-Да не суть. Место найдем, не найдем так подвинем кого, или новое место придумаем, должностные регламенты допилим, чтобы по образованию и стажу проходил, оклады маленькие, конечно, но премии, надбавки, подъемные и пр. и пр. никто же не отменял, с жильем порешаем - программы какие никакие и фонды есть.

А следом уже Вы звоните друзьям и родне, с аналогичным предложением. Желание быть ближе, рядом оно же естественно. 

А потом, уже те, кого подтянули Вы, будут звонить своим друзьям и родне. И все будет повторяться.

Уровни должностей только будут понижаться, но на всех уровнях должностей будут "свои люди".

Всё старо как мир и все будут поступать точно так. Ты или в системе или нет. И не надо из себя "святых" изображать

22.12.2021 11:44
Лёха

Систэма отвечает за вакцинациную на уровне внутриутробного развития плода и после него.
Вот она по теме Систэма.
Кто такой Попов? Всё познаётся в сравнении. Попов это Христос.

22.12.2021 11:56
Гость

в "Даре" все так плачевно?Или бояться назначить новое лицо ,чтобы не всплыли какие то делишки?

22.12.2021 11:58
гостья

за развал медицины не в тюрьму, а на повышение? как такое возможно?!

22.12.2021 12:05
Да уж

Молчанова с Даром то разобраться не может. Из неё министр как из г. пуля.

22.12.2021 12:35
Татьяна

Телевизор посмотришь - одна муть в политике, тут какие то Буратино с Чиполлино, что с людьми то происходит, давайте лучше на встречу Новому Году стремиться - на лучшее надеяться и зарождать в себе добро и любовь ко всему!!!!

22.12.2021 12:58
- гость -

Начал сильно кашлять + температура, пошел в поликлинику на Молодежной-Красноармейский сдать тест на короновирус. В тесном помещении, с другой стороны здания, с явно больными людьми, я просидел 4 часа (!!!!) в очереди. Затем меня осмотрел врач и мне сделали мазок. На следующий день я узнал, что короновируса у меня нет. А то, что я дышал 4 часа одним воздухом с больными? Мне теперь на работу ходить или нет, я же получается контактировал?
Этот тест делался 1 минуту, зачем я 4 часа ждал? Почему так и не была налажена работу по тестированию? Уже почти 2 года этот короновирус.

22.12.2021 13:19
- гость -

походу друган его красноярский красиво повысил/спас его елейного с тонущего корабля краевой медицины (скоро кому-то нужно же будет ответить за высокую смертность в Алтайском крае среди всех регионов России)

22.12.2021 13:21
Старожил

Чему удивляетесь тому, что социальным вице-премьером регионального правительства может стать господин Попов ? Наверное, удачно выполнил задачу по демографии края... В крае не будет положительного вектора развития пока руководить им будут всякие младо-реформаторы, засланные казачки и пр. Чему удивляетесь - см. связку гУБЕРНАТОР-Попов.

22.12.2021 13:29
Да ужж

Попов со здравоохранением то разобраться не может. По его наплевательском отношении в руинах медколледж и АГМУ. Из него вице-губернатор как из г. пуля

22.12.2021 15:36
Дрон

...нам конец-мы все умрем..

22.12.2021 15:38
карабас

22.12.2021 15:27
кирдыкэто будет точно лучше чем попов .знает свое дело на все сто ..знаю лично фанат медицины

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:59
Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута 0
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 1
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 0
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 0
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 0
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 0
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 0
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 0
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 2
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 1
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 0
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 1
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 3
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 7
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 2
15:56
Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей 2
15:46
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов 17
15:31
Госдума отменила обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов 13
15:14
Алтайский ПФР разъяснил ситуацию с выплатами по 10 тысяч рублей семьям с детьми 6
15:09
61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем 6
15:01
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году 0
14:46
Автомобиль с тремя детьми вылетел с трассы и перевернулся в Республике Алтай 1
14:30
Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января 0
14:15
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алтайском крае 12
14:01
МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России 0
13:47
Рискуем своими жизнями. Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на неочищенные тротуары 8
13:36
Больше тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Алтайском крае 5
13:18
Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали из-за мошенничества его сына 3
13:03
Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса 0
12:45
Выплаты пострадавшим при авариях вырастут до 2 млн. Почему из-за этого подорожает ОСАГО? 4
12:29
Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары 0
12:15
Пожар произошёл в заполненном трамвае в Барнауле 0
12:03
Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ 4
11:50
Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе 0
11:49
США прорываются на российский рынок и обвиняют РФ в отклонении норм ВТО 7
11:35
Алтайский край занял 76-е место по стране в рейтинге доступности бензина для населения 3
11:19
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума 28
11:05
США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину 46
10:50
Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ 15
10:44
Двое жителей Алтайского края незаконно нарубили пихт более чем на 4 млн рублей 4
10:30
Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах 0
10:24
К нам едет ревизор. Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за использование поп-музыки 30
10:09
За год в Барнауле построили рекордное количество жилья за всю историю 1
09:57
Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода 0
09:48
Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков 30
09:36
СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года 25
09:15
Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края 0
09:06
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба 18
08:50
Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса 3
08:31
Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году 21
08:15
Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин 1
08:02
Военные перекроют два участка Чуйского тракта в Алтайском крае 22 декабря 0
07:47
Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида 7
07:31
Дачный сезон. Фотограф снял белых медведей на заброшенной метеостанции 1
07:16
Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать 17
07:01
В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку 29
06:46
Детство, зима, СССР: ностальгические фото 7
06:31
Цены, смертность и выборы. Томенко подвёл итоги года и рассказал о главных проблемах Алтая 4
06:15
Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года 0
06:01
До +3 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.