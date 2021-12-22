Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уже до конца 2021 года может стать "социальным" вице-премьером регионального правительства, сообщает "Толк" со ссылкой на источники. На его место может прийти Ирина Молчанова, главврач перинатального центра "Дар".

Ранее в СМИ также появлялись сообщения касательно других возможных замен Попову. Ими называли замминистра Наталью Белоцкую, кандидатура которой якобы даже проходила согласование в федеральном Минздраве, а также главврача "первой горки" Барнаула Андрея Макина.

"Толк" отмечает, что сам Попов в недавнем интервью изданию отказался комментировать слухи о возможном повышении. Сейчас кресло "социального" вице-премьера занимает Игорь Степаненко.