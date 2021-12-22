Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за незаконное использование поп-музыки. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".

Тайный посетитель уже пообедал в двух заведениях Рубцовска. По словам предпринимателей, мужчина пришёл к ним, пообедал, оплатил свой заказ и ушёл. Все это время фоном работал телевизор, по которому "крутились" какие-то клипы.

Через некоторое время после визита тайного покупателя владельцам заведений пришли бумаги о штрафах за незаконное использование лицензированной музыки.

Теперь одному из заведений грозит наказание в размере 200 тысяч рублей, а второму – 100 тысяч.

По слухам, "ревизор" поехал в Бийск и Барнаул. Юристы отмечают, что вся его деятельность находится в рамках закона, ведь бесплатно слушать лицензированную музыку можно только лично, но не в заведениях.