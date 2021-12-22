Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за незаконное использование поп-музыки. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".
Тайный посетитель уже пообедал в двух заведениях Рубцовска. По словам предпринимателей, мужчина пришёл к ним, пообедал, оплатил свой заказ и ушёл. Все это время фоном работал телевизор, по которому "крутились" какие-то клипы.
Через некоторое время после визита тайного покупателя владельцам заведений пришли бумаги о штрафах за незаконное использование лицензированной музыки.
Теперь одному из заведений грозит наказание в размере 200 тысяч рублей, а второму – 100 тысяч.
По слухам, "ревизор" поехал в Бийск и Барнаул. Юристы отмечают, что вся его деятельность находится в рамках закона, ведь бесплатно слушать лицензированную музыку можно только лично, но не в заведениях.
Комментарии
А как узнать какая музыка лицензированная? Есть сайт с перечнем?
Все это время фоном работал телевизор, по которому "крутились" какие-то клипы.
А как доказать, что телевизор в это время работал, он вел скрытую съемку? А разрешение на скрытую съемку у него было или ему придется заплатить заведению 500 тысяч по гражданскому иску за противоправные действия?
Не поверишь, всё есть.
Где основания штрафа.
Как бы это применить к любителям устроить концерт для всей улицы?
Давно пора. Хотя, надо доказать, что не лицензия
Какая хорошая работа, просто ездишь по стране жрешь и штрафуешь. А командировочные и на пожрать ему средства из бюджета выделяют? Т.е. выходит нашим салом по мусалам!
10:32
Всё просто: если заведение не отчисляет в РАО (российское авторское общество) ни копейки за музыку, то достаточно просто установить факт, что в заведении воспроизводят песни популярных исполнителей, и не важно через телевизор это происходит или через колонки аудиосистемы.
Все правильно делают.
Вывод: слушайте классику, господа! Незачем шумовым мусором себе голову засорять.
юридические фирмы по выкачиванию денег с предпринимателей нашли еще одну нишу
Киркоров с Басковым ему командировочные и пайковые платят
Ваше сообщение заблокировано.
За упоминание ютуба на английском языке?
А для того чтоб знать что то чудо которое поёт по телевизору представляет из себя интеллектуальную собственность обязать метить себя крестиком на лбу. Бармен не должен знать каждое ч...о.
С первого причала отправляется барракуда, со второго москва и так через 30 сек в течении всего дня - вот где рок, все мозги выносит
Пусть тогда кафе предъявит счет этому тв каналу за показ рекламы посетителям
попса - розовая пасть голодного пса (с)
22.12.2021 10:41
- гость -
каким нашим?
у него обед 1.000р, а казне он +200.000р
неплохо так
В какую казну? Они собирают себе. В головном офисе обыск был, где 1 миллиард потеряли. Сейчас “Мелодию” купили за 322 млн. рублей. Причем сами никакой отчетности не предоставляют, кому и сколько заплатили.
Так то, правда, хорошая работа для снятия с вещания из каждого утюга лицензионной поп-музыки и заполнение эфира классикой. Джо Дасена, Энрике Мариконе, Ободзинского наверное же можно транслировать, а это вообще не хуже
22.12.2021 12:56
гость
Ага а потом найдутся их родственнички и опять предъявят
22.12.2021 12:56
гость
Ничего нельзя. Классику кто-то исполняет: джаз-банда, оркестр и в "интересах" их лиц, якобы, работает это РАО
1. На классику тоже нужна лицензия.
2. Вопрос сложный. Правообладатели должны доказать, что заведение получило прибыль от воспроизведения музыки.
3. Кинотеатры платят даже за музыку в фильмах, хотя композитор получил уже за написанную музыку при создании фильма.
22.12.2021 13:22
- гость -
Ага а потом найдутся их родственнички и опять предъявят
Если это не лицензионная на момент использования, то предъява не канает
1. На классику тоже нужна лицензия
Есть сайт на котором опубликованы все правообладатели лицензии и счета, на которые им надо перечислять? Как то это сомнительно
Музыкальных произведений уже миллиарды, вряд ли в мире есть миллиарды лицензий. Как узнать из какого миллиарда эта музыка и где искать, кто ее продает. Так легко можно заплатить не тому
Живём по Гоголю. Все это было.
Правообладатели должны доказать, что заведение получило прибыль от воспроизведения музыки
Штрафует не правообладатель, а государство. Пришел, произвел скрытую, очевидно разрешенную прокуратурой, видеосъемку, составил протокол и все, штраф готов
22.12.2021 10:34
гость
Как многие любят кричать на ютубе, он снимал правонарушение. Имеет полное право.
Ещё с горками лицензированными и снежками не разобрались, новая беда от москалей приехала