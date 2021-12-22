Двое жителей села Колывань незаконно вырубили на территории Курьинского района 57 пихт на общую сумму 4,4 млн рублей, сообщает Минприроды Алтайского края.
Инцидент произошёл в воскресенье, 19 декабря. Местная жительница услышала в лесу звуки рубки и обнаружила двух "чёрных лесорубов". Она тут же позвонила в Горно-Колыванское лесничество, после чего нарушители скрылись, оставив деревья.
Специалисты лесничества написали заявление в полицию, личности лесорубов были установлены. Ведётся следствие.
Ранее житель села в Егорьевском районе получил три года лишения свободы в колонии строгого режима за рубку сосны. Мужчина бензопилой спилил дерево объёмом 1,5 куб. м и вывез древесину на гужевой повозке.
Комментарии
4млн.- это уже условка интересно?
Или ещё реальный срок ?
Есть кто в курсе?
если за одну сосну дали 3 года строгого режима, то тут расстрел с конфискацией. или условно?
Что ж там за пихты которые 57 штук на 4,4 млн. вытягивают, с учётом, что рубили, скорее всего, на продажу к нг? Больше на "а был ли мальчик" похоже ))
Пихта лесорубам