Двое жителей села Колывань незаконно вырубили на территории Курьинского района 57 пихт на общую сумму 4,4 млн рублей, сообщает Минприроды Алтайского края.

Инцидент произошёл в воскресенье, 19 декабря. Местная жительница услышала в лесу звуки рубки и обнаружила двух "чёрных лесорубов". Она тут же позвонила в Горно-Колыванское лесничество, после чего нарушители скрылись, оставив деревья.

Специалисты лесничества написали заявление в полицию, личности лесорубов были установлены. Ведётся следствие.

Ранее житель села в Егорьевском районе получил три года лишения свободы в колонии строгого режима за рубку сосны. Мужчина бензопилой спилил дерево объёмом 1,5 куб. м и вывез древесину на гужевой повозке.