Алтайский край занял 76-е место среди 85 российских регионов по доступности бензина для населения. Исследование провело РИА Новости.

Жители региона на чистую среднюю зарплату за месяц могут позволить себе 625 литров бензина АИ-92: его цена в октябре 2021 года держалась на уровне 44,31 рубля. С января по октябрь бензин подорожал на 8,3%.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести 2084 и 2038 литров бензина АИ-92 в месяц. А также Чукотский и Ненецкий автономные округа (1865 и 1656 литров), Магаданская область (1614 литров) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1531 литр).

Издание отмечает, что в 2021 году в России цены на бензин увеличились на 6,9% при инфляции 6,5%. По мнению экспертов, это вызвано ростом цен на нефть и глобальным подорожанием товаров и услуг.

Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин записал обращение к Владимиру Путину и попросил его урегулировать цены на бензин, которые за год растут на 18-20%. Матягин предложил ввести государственное регулирование цен. Также он призвал обратиться к опыту западных стран и упомянул топливную политику США, где государство дотирует перевозчикам заправку, чтобы избежать роста цен.