Алтайский край занял 76-е место среди 85 российских регионов по доступности бензина для населения. Исследование провело РИА Новости.
Жители региона на чистую среднюю зарплату за месяц могут позволить себе 625 литров бензина АИ-92: его цена в октябре 2021 года держалась на уровне 44,31 рубля. С января по октябрь бензин подорожал на 8,3%.
Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести 2084 и 2038 литров бензина АИ-92 в месяц. А также Чукотский и Ненецкий автономные округа (1865 и 1656 литров), Магаданская область (1614 литров) и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (1531 литр).
Издание отмечает, что в 2021 году в России цены на бензин увеличились на 6,9% при инфляции 6,5%. По мнению экспертов, это вызвано ростом цен на нефть и глобальным подорожанием товаров и услуг.
Ранее президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин записал обращение к Владимиру Путину и попросил его урегулировать цены на бензин, которые за год растут на 18-20%. Матягин предложил ввести государственное регулирование цен. Также он призвал обратиться к опыту западных стран и упомянул топливную политику США, где государство дотирует перевозчикам заправку, чтобы избежать роста цен.
Комментарии
Путин уже 20 лет удивляется росту цен на топливо. Чё его просить. Просить уже поздно
Сейчас около 70 процентов стоимости литра бензина на заправках формируют: акциз на топливо, НДС, размер налога на добычу полезных ископаемых и расходы нефтеперерабатывающих заводов на переработку и транспортировку. Плюс надбавки от АЗС, которые, покупая топливо на оптовом рынке, ожидаемо хотят получать дополнительную прибыль от розничных продаж. При этом размер акциза регулярно повышается, что предусматривает Налоговый кодекс — пока вплоть до 2023 года. При этом доля стоимости сырья в цене на бензин и дизельное топливо, по оценке экспертов, в России составляет всего около 7-10 %!
Государство никогда не сделает бюджету плохо!!! А народ... А что народ... Кто или что это?... Им на нас "без разницы"...
Какой народ. Электорат.