Пожар произошёл в вагоне трамвая в Барнауле. Подробности о происшествии рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание случилось утром 22 декабря, когда люди добирались на работу или учёбу. Вагон остановился на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей.

"В городе Барнауле пожарно-спасательные подразделения выезжали на сообщение о возгорании в трамвае (маршрут № 5) на пересечение Павловского тракта и пр. Строителей. Как выяснилось, люди покинули транспортное средство самостоятельно. Произошло возгорание линейного контактора на площади около 0,5 кв. м", – прокомментировали случившееся в МЧС.

В результате возгорания никто не пострадал.

"22 декабря в 8.08 часов на пересечение улиц Советской Армии и Павловского тракта в вагоне трамвая, следовавшего по маршруту №5 произошло короткое замыкание в результате чего случился пережег контактного провода. На место случившегося были оперативно вызваны сотрудники пожарной охраны. Задымление удалось ликвидировать силами сотрудников МЧС. В результате случившегося пострадавших нет, пассажиры самостоятельно покинули вагон.

В 9.42 движение трамваев на данном участке полностью восстановлено", — прокомментировали случившееся в Горэлектротрансе.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Заринске спасатели эвакуировали из многоэтажки 30 человек.