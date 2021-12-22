Вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края, бывший депутат Госдумы Сергей Натаров был задержан 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Задержание связано с уголовным делом сына вице-спикера – Антона Натарова, бывшего советника губернатора. Его подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами на закупку угля для нужд администрации города Игарки. Антона Натарова задержали в 2019 году и позднее отправили под домашний арест.

Сергей Натаров в 2016 году был избран депутатом Государственной Думы от ЛДПР. В сентябре 2021 года – в Законодательное собрание Красноярского края, где занял пост вице-спикера регионального парламента.

Ранее по подозрению в педофилии задержали депутата Законодательного Собрания Приморского края от партии КПРФ Артёма Самсонова.