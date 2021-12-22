На Алтае мужчина ударил сына топором по голове

В Алтайском крае суд признал виновным 66-летнего жителя Михайловского района в покушении на убийство сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

В феврале 2021 года между близкими родственниками на фоне длительных конфликтных отношений вспыхнула бытовая ссора, в ходе которой пенсионер ударил сына топором по голове.

"Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 34-летнему потерпевшему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения", – говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину. С его слов, умысла на убийство сына у него не было. Суд приговорил его к трём годам колонии строгого режима.