В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода

В селе Ребриха Алтайского края завершили строительство магистрального газопровода протяжённостью 77 км. Работы проводились в рамках реализации инвестиционной программы ПАО "Газпром", сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Объём капитальных вложений составил 2 млрд рублей. Сейчас проходит процедура получения необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Уточняется, что с запуском газопровода котельная обеспечит теплоснабжение школы, 21 многоквартирного и 12 частных домов, а также ряда административных зданий.

"Завершение строительства ГРС "Ребриха" определяет дальнейшую перспективу газификации региона в направлении Тюменцевского и Топчихинского районов, а также городов Славгорода и Рубцовска", – подчеркнули в ведомстве.