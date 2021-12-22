Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута

Власти Барнаула взяли на контроль двух перевозчиков, которые обслуживают проблемные маршруты № 70 и 121. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрут № 70 обеспечивает транспортное сообщение для жителей пригородного посёлка Борзовая Заимка, однако из-за нехватки водителей на линию выходит недостаточное количество автобусов. 121-й маршрут возит жителей посёлка Октябрьского, однако транспорт не укладывается в график, в частности, в вечернее время.

"За нарушение графика движения на данных маршрутах комитетом в адрес каждого из перевозчиков уже направлено по две претензии", – говорится в сообщении.

Для стабилизации работы маршрута № 70 решили в тестовом режиме скорректировать расписание его движения. А руководитель ООО "Автомиг", обслуживающего маршрут № 121, заверил, что возьмёт на личный контроль выход машин на маршрут.

Ранее жители Барнаула пожаловались на давку в общественном транспорте.