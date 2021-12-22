Мэрия Барнаула взяла на контроль два проблемных автобусных маршрута

Власти Барнаула взяли на контроль двух перевозчиков, которые обслуживают проблемные маршруты № 70 и 121. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Маршрут № 70 обеспечивает транспортное сообщение для жителей пригородного посёлка Борзовая Заимка, однако из-за нехватки водителей на линию выходит недостаточное количество автобусов. 121-й маршрут возит жителей посёлка Октябрьского, однако транспорт не укладывается в график, в частности, в вечернее время.
"За нарушение графика движения на данных маршрутах комитетом в адрес каждого из перевозчиков уже направлено по две претензии", – говорится в сообщении.
Для стабилизации работы маршрута № 70 решили в тестовом режиме скорректировать расписание его движения. А руководитель ООО "Автомиг", обслуживающего маршрут № 121, заверил, что возьмёт на личный контроль выход машин на маршрут.
Ранее жители Барнаула пожаловались на давку в общественном транспорте.
Комментарии
121 весь город бы не объезжал, довез бы до Павловский/Попова и назад
Очень ждали появление нового маршрута 70, единственный автобус который с Кутузова идёт на пр Ленина, но как оказалось на рейс выходит только 1 автобус! Соответственно не дождавшись его на остановке, люди едут другими маршрутами, отсюда он и ходит пустой, он уже напомнил мне бывший маршрут 34 который также с Челюскинцев ходил на пр Ленина, холил редко, как попало, поэтому его никто не ждал и он также не пользовался спросом!!! И ещё один большой минус 70 это оплата проезда только за наличные!!!
70 проезд только за наличку!!! Очень неудобно
В заголовке проблемный маршрут 110, а в тексте 121?
70 пустой гоняют, а тот же 80 давка, невозможно с Булыгино уехать
На 70 часто не сажусь, нет наличных денег, а искать рано утром и или поздно вечером банкомат нереально
А автобусный маршрут №19 не проблемный? Автобусов месяц уже на линии нет