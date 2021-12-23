В ПФР рассказали, как в 2022 году изменится возраст выхода на пенсию

В новом году женщины получат право на страховую пенсию в 56,5 года, а мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на заместителя управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марину Тарасову.

Тарасова напомнила, что для выхода на пенсию необходимо выполнение нескольких условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определённой величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение выплаты отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано".

Ранее в Минтруде России решили обновить порядок выплат пенсий. Министерство разработало новые правила выплаты пенсионных пособий для тех, у кого есть право получить свои накопления всей суммой сразу.