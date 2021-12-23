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Новости

В ПФР рассказали, как в 2022 году изменится возраст выхода на пенсию

, ИА "Амител"
Женщины смогут пойти на заслуженный отдых в 56,5 года, а мужчины – в 61,5 года
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В новом году женщины получат право на страховую пенсию в 56,5 года, а мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на заместителя управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марину Тарасову.

Тарасова напомнила, что для выхода на пенсию необходимо выполнение нескольких условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определённой величины индивидуального пенсионного коэффициента.

Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение выплаты отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано". 

Ранее в Минтруде России решили обновить порядок выплат пенсий. Министерство разработало новые правила выплаты пенсионных пособий для тех, у кого есть право получить свои накопления всей суммой сразу.

В Минтруде РФ обновили правила выплаты пенсий россиянам

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

23.12.2021 09:25
- гость -

Было бы интересно узнать, скольким людям в текущем году было отказано даже в безобразно нищенской пенсии "по старости" из-за нехватки стажа или пресловутых коэффициентов.
По некоторым данным таких уже до половины обращающихся в ПФР.
А ведь с каждым годом рынок труда только сокращается, тем более для стариков-предпенсионеров, а требования по стажу даже для получения минимальной пенсии "по старости" ниже голодоморного "прожиточного минимума пенсионера" только растут, обрекая всё новых стариков на голодомор заживо.

23.12.2021 10:40
гость

Необходимый стаж 50 лет, если нет, то продолжай работать без пенсии.

23.12.2021 10:48
Гвоздь

Что за кипишь? Создай ИП, вяжи носки, выйди в 0, отстегни государству 40 т.р. (пенсионная + медстраховка) и год зачтен.

23.12.2021 11:05
Елена

просто украли у меня полтора года пенсии

23.12.2021 11:13
- гость -

Создай ИП, вяжи носки, выйди в 0
------
Вы реально думаете, что на самовязанных носках можно реально что-то заработать?
В магазины-то сходите. Всё завалено китаем.
Практически все ИП 90-х, тогда многократно ограбленные бандитами, рекетироами, через инфляции, девальвации и аферы типа банковских банкротств сейчас нищенствуют, хронически болеют без какой-либо медицинской помощи, лишаются пенсии и обрекаются "родной страной" на голодомор заживо.

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