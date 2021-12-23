В ПФР рассказали, как в 2022 году изменится возраст выхода на пенсию

В новом году женщины получат право на страховую пенсию в 56,5 года, а мужчины в возрасте 61,5 года. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на заместителя управляющего Отделением ПФР по Москве и Московской области Марину Тарасову.
Тарасова напомнила, что для выхода на пенсию необходимо выполнение нескольких условий: достижение пенсионного возраста, наличие необходимого стажа и определённой величины индивидуального пенсионного коэффициента.
Если пенсионных коэффициентов и стажа будет не хватать для возникновения права на пенсию, то назначение выплаты отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет "заработано".
Ранее в Минтруде России решили обновить порядок выплат пенсий. Министерство разработало новые правила выплаты пенсионных пособий для тех, у кого есть право получить свои накопления всей суммой сразу.
Комментарии
Было бы интересно узнать, скольким людям в текущем году было отказано даже в безобразно нищенской пенсии "по старости" из-за нехватки стажа или пресловутых коэффициентов.
По некоторым данным таких уже до половины обращающихся в ПФР.
А ведь с каждым годом рынок труда только сокращается, тем более для стариков-предпенсионеров, а требования по стажу даже для получения минимальной пенсии "по старости" ниже голодоморного "прожиточного минимума пенсионера" только растут, обрекая всё новых стариков на голодомор заживо.
Необходимый стаж 50 лет, если нет, то продолжай работать без пенсии.
Что за кипишь? Создай ИП, вяжи носки, выйди в 0, отстегни государству 40 т.р. (пенсионная + медстраховка) и год зачтен.
просто украли у меня полтора года пенсии
Создай ИП, вяжи носки, выйди в 0
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Вы реально думаете, что на самовязанных носках можно реально что-то заработать?
В магазины-то сходите. Всё завалено китаем.
Практически все ИП 90-х, тогда многократно ограбленные бандитами, рекетироами, через инфляции, девальвации и аферы типа банковских банкротств сейчас нищенствуют, хронически болеют без какой-либо медицинской помощи, лишаются пенсии и обрекаются "родной страной" на голодомор заживо.