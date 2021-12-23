Число накоплений на банковских счетах жителей Алтайского края превысило отметку в 207 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

За последние 12 месяцев число накоплений выросло на 5%, или на 9,6 млрд рублей в денежном выражении.

"Растущие процентные ставки на депозитном рынке способствовали увеличению объёма вкладов граждан. Для сравнения: в октябре средняя ставка по рублёвым депозитам со сроком свыше одного года достигла 5,7%, тогда как в начале года она находилась на уровне 4,5%. Только с августа по ноябрь средняя ставка по вкладам в крае выросла на один процентный пункт", – сказал управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов.

В регуляторе отметили, что жители региона предпочитают хранить накопления в отечественной валюте. Из 207,4 млрд в рублях хранятся 193,2 млрд.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов призвал отменить накопительную часть пенсии в системе обязательного страхования.