Почти рекордный урожай по итогам 2021 года не поможет экономике Алтайского края, поскольку государство само уничтожило экспортный потенциал сельского хозяйства. Об этом рассказал известный алтайский фермер Евгений Долгов в интервью "Алтапрессу".

Долгов отметил, что в прошлом году в России собрали второй по величине за современную историю страны урожай зерна. Однако реализовать его не получилось: власть запретила его вывозить. По мнению фермера, государство ради сдерживания продовольственной инфляции предпочло нанести урон сельскому хозяйству.

Фермер заявил, что в этом году на экспорт вновь были наложены ограничения. Сейчас аграрии что-то продают только на юге страны. Также Долгов пожаловался, что огромные темпы инфляции в производстве остались без внимания властей.

"Стоимость селитры доходила до 36-37 тыс. рублей за тонну, карбомида – до 56 тыс., аммофоса – 60 тыс. Когда мы стали строить новый комплекс, металл стоит 58-60 тыс. рублей за тонну, потом цена доходила до 118 тыс. рублей. Сейчас объявили, что пошлину на металл вновь отменяют – металлургам же тоже жить надо. Только про крестьян сильно никто не вспоминает", – посетовал Долгов.