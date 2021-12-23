Почти рекордный урожай по итогам 2021 года не поможет экономике Алтайского края, поскольку государство само уничтожило экспортный потенциал сельского хозяйства. Об этом рассказал известный алтайский фермер Евгений Долгов в интервью "Алтапрессу".
Долгов отметил, что в прошлом году в России собрали второй по величине за современную историю страны урожай зерна. Однако реализовать его не получилось: власть запретила его вывозить. По мнению фермера, государство ради сдерживания продовольственной инфляции предпочло нанести урон сельскому хозяйству.
Фермер заявил, что в этом году на экспорт вновь были наложены ограничения. Сейчас аграрии что-то продают только на юге страны. Также Долгов пожаловался, что огромные темпы инфляции в производстве остались без внимания властей.
"Стоимость селитры доходила до 36-37 тыс. рублей за тонну, карбомида – до 56 тыс., аммофоса – 60 тыс. Когда мы стали строить новый комплекс, металл стоит 58-60 тыс. рублей за тонну, потом цена доходила до 118 тыс. рублей. Сейчас объявили, что пошлину на металл вновь отменяют – металлургам же тоже жить надо. Только про крестьян сильно никто не вспоминает", – посетовал Долгов.
Комментарии
ну вот!?
а в мире говорят о продовольственном кризисе...?
Загадочная ЭКОНОМИКА... То растёт, то падает, а гражданину только увеличение расходов! Поэтому, как такой умный фермер, стремящийся всё отправить на экспорт, получающий льготы от государства, поможет оживить экономику края, через кошельки своих земляков.ю чтобы могли себе покупать спокойно, хотя бы произведенное на Алтае?
И ответ его известен - не его это дело!
Есть эффективная мировая практика поддержки своих сельхозпроизводителей и контроля цен на пищевые продукты.
Субсидии и всякого рода гранты фермерам выплачиваются государством из собранных со всего населения страны налогов только по результатам реализации их продукции внутри страны через торговые сети населению этой страны.
23.12.2021 12:26
- гость -
Разумно!
Когда то , говорили, хлеб, всему голова.
Продовольственная безопасность страны важнее всего.
Цены на продукты и зерно тоже выросли значительно.
Хотелось валютой фермеру разжиться, все китайцам продать , а не дали.
Опять встал вопрос о государственном регулировании цен, но его опять опрокинут.
Те кто получил гиганские прибыли при росте цен и обеднении народа не нажрались еще.
Ведь аппетит у них приходит во время еды.
Даже если на полях слитки золотые заколосяца "экономике края это не поможет"
Видимо дело в чём-то другом, место плохое может
Возможен отрицательный рост - правильно говорить
Уважаемый господин Долгов лукавит, фермеры ежегодно повышают цены на зерно, так как большой спрос со стороны того же Китаю, тем самым разгоняют продовольственную инфляцию. При это обратите внимание, ни один из них не раскрывает себестоимость своего зерна.
Кто им не даёт продавать в Китай ? Китай сам отказывается от нашего " экологически чистого " зерна и круп , выращенных на одних удобрениях и пестицидах . У них такого "добра "и своего навалом ! Они охотно покупали когда-то действительно чистое сырьё выращенное на агротехнике . Кому непонятно поездите весной и летом по окрестным полям , посмотрите ,как сейчас растят урожаи : глаза на лоб полезут , если раньше не задохнётесь от химикатов .
и правильно что запретили, ибо у нас цены на продукты стали дороже чем в ЕС.
надо ещё отменить контрсанкции на продукты из ЕС и запреты на поставки продуктов из Турции и других стран, в которых Россия традиционно закупает продукты
23.12.2021 13:35
- гость -
Кто им не даёт продавать в Китай ?
в Китай подаёт Казахстан, который входит в ЕАЭС и торгует с Россией без таможенных пошлин.
на такой схеме зарабатывают все. Китай, Казахстан, алтайский фермер, вот только дорогие россияне переплачивают потом за свои же продукты втридорога
По сути хФермер сетует, что ему не дали вывезти товар на экспорт, оголив внутренний рынок, и создав дефицит продукции в стране. А дефицит, как всем известно, ведёт к удорожанию.
То есть получается, что власти все правильно сделали, а хФермеру нужно обруч на рыло натянуть, чтобы оно не треснуло.
Ему важнее свой карман, чем благосостояние рядовых потребителей, и эту жадность он маскирует заботой об общей экономике. Воистину подмена понятий…
чего он чешет?
растениеводство сейчас один из самых прибыльных бизнесов в России.
таких прибылей не имеют даже наркобароны и торговцы оружием как алтайские фермеры.
плюс госсубсидии.
а вред экономики больше нонаносит не добросовестная конкуренция на внутреннем рынке из контрсанкции и запретов на импорт иностранных продуктов
С нынешними ценами на зерно фермера продолжают плакаться. Перечитайте сказку о Золотой рыбке.
23.12.2021 14:40
- гость -
нельзя жить в зависимости от чужого продовольствия. Необходимо свое сельское хозяйство и животноводство развивать. А если сейчас поток продуктов из теплых стран пойдет, то наши фермеры разорятся.
Поэтому про контрсанции молчите, ахитатор фигов.