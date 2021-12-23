41% жителей Алтайского края не изменили отрицательное отношение к вакцинации даже после резкого роста заболеваемости COVID-19. Об этом стало известно из совместного исследования онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и страховой компании "Росгосстрах" (результаты исследования есть в распоряжении amic.ru).
36% респондентов края изначально поддерживали вакцинацию и выступают за неё и сейчас. 15% жителей Алтая изменили отношение с отрицательного на положительное после нового пика пандемии, а 7% разочаровались в прививках против коронавируса.
Наиболее лояльное отношение к вакцинации у медиков (73%), сотрудников из сферы закупок (67%), журналистов (65%), банковских работников (62%) и маркетологов (61%). Больше всего противников вакцинации среди бухгалтеров и юристов (по 58%), рабочего персонала (55%) и в сфере продаж (54%).
Появление возможности выбора между отечественной и иностранной вакциной повлияло бы на решение 25% непривитых жителей Алтайского края: 10% из них точно бы вакцинировались, а 15% "скорее всего" сделали бы это. При этом 48% сообщили, что всё равно не привились бы. 20% затруднились ответить.
51% респондентов считают, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС, а одного ОМС не хватает. 3% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.
67% жителей края рассказали, что и раньше, и сейчас носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки, стараются соблюдать режим самоизоляции. 8% стали относиться к мерам безопасности ещё тщательнее, 9% соблюдали предосторожность раньше, но устали от этого, а 14% никогда не соблюдали.
Ранее аналитики сервиса "Зарплата.ру" выяснили, что 48% жителей Алтайского края не берут больничный, чтобы не потерять в доходах. Менее 10% опрошенных заявили, что боятся потерять работу из-за вынужденного лечения.
Комментарии
Бухгалтера считать умеют. Юристы законы знают. Так что ничего удивительного, все ведь знают кому в карман капает.
23.12.2021 15:23
Дядька
Бухгалтер? Юрист?
Кому капает?
Как вакцины пройдут полный цикл испытаний, а это 5-6 лет, и будут одобрены, то людей убеждать и заставлять не надо будет.
А когда непонятную субстанцию называют вакциной, састряпанную на коленке, то естественно у людей МНОГО вопросов.
23.12.2021 15:39
ГОСТЬ +
Для вас "састряпают" особенную.
23.12.2021 15:38
Гость
Да хотя бы Гинцбургу. Он открыто заявил, что разработка вакцины хорошо улучшила его материальное положение!
И двум мадамкам!
Ну так то резкий рост произошел на фоне вакцинирования потому и не верят
Пьяный проспится , дурак никогда. Через 5-6 лет это будет та же вакцина " состряпанная на коленке" , но только тогда ты наконец начнёшь ей доверять.Чем демократичнее становится наше общество - тем оно дремучей ( парадокс)
Если вакцина хорошо помогает от заболевания, то почему привитых от не привитых отделяют QR-кодами? Чтобы привитые не заражались и не портили показную и подтасованную статистику? Вакцинированный же защищен прививкой... или не защищен...
"67% жителей края рассказали"
-----
Ничего они не рассказали. Если вы всех 2,3 миллиона жителей края не опрашивали, то и не надо такое писать.
23.12.2021 15:50
- гость -
Так ее на вас опробуют, как на кроликах!
Поэтому самые тупые -это пиндосы в своей массе,которые процесс развития демократии уже закончили. Однако,их фармакологические компании выпускают уже 4-ую по счёту вакцину, которую ВОЗ моментально сертифицирует(как и предыдущие).Чем дают пиндосским компаниям в результате продажи в другие страны ложить в карманы сотни миллиардов долларов.
"Билли хороший мальчик.Наш человек" ...Из Острова сокровищ... СтОрицей ему вернётся...
Ну не может вакциммунттет быть лучше приобретенного. Не может. Делайте на антитела перед прививками. И болеют одинаково и привитые и не привитые. И умирают привитые. Это из своего окружения знаю. А то, что происходит сейчас, не логично совсем. Это не про здоровье. Когда уже оставят людей в покое?
Как же чётко видно проплаченных "кремлеботов".
В вакцины нужно "верить"?
Наука и вера вещи разные.
не поверили в вакцины даже после роста заболеваемости ковидом
Так рост и пошёл после активного применения вакцин.
Привытые тоже заболевают и умирают. Смысл прививаться? Меньше умирают, тут под вопросом, особенно в России, где умирают от инфекции в больнице.
Если бы лановую медпомощь не прекращали из-за эпидерсии, то смертей было бы раза в два меньше. Раздувание паники властью вокруг ковида убило больше людей чем сам ковид
23.12.2021 16:22
- гость -
Как же чётко видно проплаченных "кремлеботов".
Как же чётко видно проплаченных дежурных по алтайскому новостному сайту. Фильм Спящие-2 1 серия 27 минута 20 секунда. Оттуда вещаете?
Юристы, а главное, бухгалтера - главные специалисты в вирусологии.