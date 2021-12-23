41% жителей Алтайского края не изменили отрицательное отношение к вакцинации даже после резкого роста заболеваемости COVID-19. Об этом стало известно из совместного исследования онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru и страховой компании "Росгосстрах" (результаты исследования есть в распоряжении amic.ru).

36% респондентов края изначально поддерживали вакцинацию и выступают за неё и сейчас. 15% жителей Алтая изменили отношение с отрицательного на положительное после нового пика пандемии, а 7% разочаровались в прививках против коронавируса.

Наиболее лояльное отношение к вакцинации у медиков (73%), сотрудников из сферы закупок (67%), журналистов (65%), банковских работников (62%) и маркетологов (61%). Больше всего противников вакцинации среди бухгалтеров и юристов (по 58%), рабочего персонала (55%) и в сфере продаж (54%).

Появление возможности выбора между отечественной и иностранной вакциной повлияло бы на решение 25% непривитых жителей Алтайского края: 10% из них точно бы вакцинировались, а 15% "скорее всего" сделали бы это. При этом 48% сообщили, что всё равно не привились бы. 20% затруднились ответить.

51% респондентов считают, что COVID-19 нужно включать в лечение по ДМС, а одного ОМС не хватает. 3% придерживаются обратной точки зрения, остальные затруднились ответить.

67% жителей края рассказали, что и раньше, и сейчас носят маски и перчатки, пользуются антисептиками, моют руки, стараются соблюдать режим самоизоляции. 8% стали относиться к мерам безопасности ещё тщательнее, 9% соблюдали предосторожность раньше, но устали от этого, а 14% никогда не соблюдали.

Ранее аналитики сервиса "Зарплата.ру" выяснили, что 48% жителей Алтайского края не берут больничный, чтобы не потерять в доходах. Менее 10% опрошенных заявили, что боятся потерять работу из-за вынужденного лечения.