Зарплаты растут, безработица падает. Путин оценил деятельность кабмина и ЦБ в пандемию

Российская экономика оказалась более устойчивой к последствиям пандемии, чем многие экономики в мире. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время большой пресс-конференции.
"Российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире. Уровень спада всего 3%", – заявил президент.
Путин добавил, что рост реальных доходов населения в последнее время составил 3,5%, а уровень безработицы упал ниже допандемийного уровня.
Деятельность Центробанка и правительства России Путин оценил как "удовлетворительную".
Напомним, видеотрансляцию ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".
Также за текстовой трансляцией вы можете следить в нашем Telegram-канале.
Комментарии
"Зарплаты растут, безработица падает", Кто дедушке текст писал? Ошиблись!!!
Исправьте срочно: ""Безработица растет, зарплаты падают"
Хоть в СМИ скажут как всё у нас хорошо!
Ахахахахахахахаха))))
Путин - 1. " по итогам текущего года в России прогнозируется инфляция 8%."
2."Среднемесячная зарплата начала расти в реальном выражении.... в этом году мы ожидаем рост на 4,1% за вычетом инфляционных расходов. По всему году мы ожидаем рост 5,2%»
Т.е. фактически заплата выросла на 13.2%?!!!
Видно не все свои я проверил?
можно уже сборник анекдотов писать))))
Вы реальные зарплаты посмотрите простого народа, а не депутатов и их помощничков
Цены на некоторые товары первой необходимости, выросли в 2 и более раз, ваш алгоритм расчёта инфляции некорректен, я не покупаю ежедневно бытовую технику, шубы и прочие товары на которые цена не повысилась, а покупаю ежедневно молоко,хлеб,растительное масло,,гречку, на которые цены выросли не на 5%. Ваша статистика только для сказок о том как хорошо мы впереди планеты всей
Ох уж этот сказочник D)
Вот как интересно наблюдать, что творится на соседней планете.
интересно, он в магазин когда в последний раз ходил, лет 25 назад? когда доллар по 26 был
Это наверное он говорит про другую Россию, где живут одни слуги народа.
Как же попасть в ту страну про которую речь в данном материале...
ВСё правильно сказано было - у населения Рублевки растет, у электората падает