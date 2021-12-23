Зарплаты растут, безработица падает. Путин оценил деятельность кабмина и ЦБ в пандемию

Российская экономика оказалась более устойчивой к последствиям пандемии, чем многие экономики в мире. Об этом президент России Владимир Путин рассказал во время большой пресс-конференции.

"Российская экономика, столкнувшись с вызовами пандемии, оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире. Уровень спада всего 3%", – заявил президент.

Путин добавил, что рост реальных доходов населения в последнее время составил 3,5%, а уровень безработицы упал ниже допандемийного уровня.

Деятельность Центробанка и правительства России Путин оценил как "удовлетворительную".

Напомним, видеотрансляцию ведут все центральные телеканалы, ряд крупных интернет-СМИ и некоторые радиостанции. Например, в прошлом году это делали Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", ОТР, "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".

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