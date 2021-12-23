Парикмахерскую "Фантазия" на ул. Балтийская, 2, в Барнауле закрыли на три дня из-за нарушения рекомендаций по профилактике коронавируса, сообщает пресс-служба федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В заведении не соблюдали социальную дистанцию. Также в "Фантазии" отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. В случае незаконного возобновления работы парикмахерской индивидуальному предпринимателю грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее кафе-бар "Огонь и лёд" в Индустриальном районе Барнауле закрыли на семь суток за повторное нарушение антиковидных ограничений.