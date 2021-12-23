Парикмахерскую "Фантазия" на ул. Балтийская, 2, в Барнауле закрыли на три дня из-за нарушения рекомендаций по профилактике коронавируса, сообщает пресс-служба федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.
В заведении не соблюдали социальную дистанцию. Также в "Фантазии" отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха. В случае незаконного возобновления работы парикмахерской индивидуальному предпринимателю грозит административная и уголовная ответственность.
Ранее кафе-бар "Огонь и лёд" в Индустриальном районе Барнауле закрыли на семь суток за повторное нарушение антиковидных ограничений.
Комментарии
происки конкурентов перед праздниками, не дают людям заработать
Как заездили со своими ограничениями!
Цифры заболеваемости падают, а гайки закручивают!
Выделите средства на приобретение этого обеззараживания, ибо купят, а придут и скажут - не то,нате шраф!
Уже задолбали!
сегодня в обед постриг башку. и без маски и без очередей и записей.
А заграница наплевала на ковид, танцует.
Вот месяц назад
Baile en Villa Tropical de Benito Juarez 7/11/2021
(Танцы на вилле Тропикал де Бенито Хуарес 7/11/2021)
А вот позавчера (21 дек. 2021 г)
Cristian Braun El Hombre Orquesta
Ни на ком нет медицинских масок, дистанции не соблюдают..)) Это вот как?