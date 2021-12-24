Барнаул потерял статус города самой дешёвой "котлеты с пюрешкой"

В декабре маркетологи подвели итоги проекта "Котлета с пюрешкой". В 178 магазинах по всей России они измеряли цены на продукты, составляющие условный суточный рацион людей.

По результатам исследования, Барнаул, который ранее занимал лидирующие позиции в списке, потерял своё преимущество. Это произошло из-за стремительного роста цен.

Каждый квартал специалисты замеряли цены на определённый набор продуктов: завтрак – овсяная каша на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и половинка апельсина; обед – салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай, хлеб; ужин – салат оливье, поджарка из курицы с макаронами, чай и хлеб.

Дешевле всего "котлетка с пюрешкой" оказались в Твери. В Барнауле цена обеда увеличилась на 14,1% – до 315,23 рубля. С этим показателем город опустился на четвёртую строчку.

Дороже всего "котлетка с пюрешкой" обойдутся жителям Якутии, сообщает "Полстеры.рф".