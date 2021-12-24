МегаФон выяснил, какие спортивные трансляции не пропускают жители Алтая

Жители Алтайского края стали в полтора раза больше интересоваться спортивными событиями. При этом самые популярные трансляции, от которых жители области не могли оторваться даже в дороге, – футбольные матчи. К таким выводам пришли в МегаФоне, проанализировав обезличенный мобильный интернет-трафик спортивных ресурсов в 2021 году.

Аналитики выяснили, что за последние три месяца жители края смотрели соревнования онлайн и читали о них на порталах в полтора раза больше, чем за аналогичный период в начале года. В 2021-м жители региона потратили на спортивный контент почти 4 тысячи гигабайт, причём 87% пришлось на смартфоны, что подтверждает желание фанатов следить за выступлениями спортсменов даже вдали от дома.

Уходящий год, несмотря на эпидемиологические ограничения, был богат на крупные спортивные события. Самый значительный всплеск интереса болельщиков зафиксирован в марте во время сразу двух крупных событий – чемпионата мира по лыжным гонкам и чемпионата мира по фигурному катанию, когда передача данных выросла на 46%. Трансляции ЧМ по футболу и Олимпийских игр в Токио в июне увеличили востребованность спортивных ресурсов лишь на 27%.

Первое место в рейтинге самых востребованных видов спорта в Алтайском крае занимает футбол. На втором месте по потреблению мобильного трафика находится хоккей, на третьем – бокс. Больше всего времени алтайские болельщики проводят на интернет-ресурсах Championat.com, Matchtv.ru, Sports.ru, Sport-express.ru и Khl.ru – на них приходится 94% всего спортивного трафика в регионе.

По последним данным исследования международной компании Ookla средняя скорость 4G МегаФона в Алтайском крае составляет 44,68 Мбит/c. Это лучший результат среди всех операторов, который позволяет жителям региона следить за спортивными трансляциями на своих мобильных устройствах без задержек.

Топ-10 видов спорта, по версии абонентов МегаФона в Алтайском крае:

футбол;

хоккей;

бокс;

лыжи;

теннис;

волейбол;

баскетбол;

плавание;

художественная гимнастика;

фигурное катание.

Напомним, МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 72 млн клиентов.