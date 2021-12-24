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Ирину Анцупову утвердили на пост председателя Счётной палаты Барнаула

, ИА "Амител"
Уже с 28 декабря она приступит к работе, а срок её полномочий составит шесть лет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутаты Барнаульской городской Думы в ходе заседания 24 декабря утвердили кандидатуру Ирины Анцуповой на должность председателя Счётной палаты краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба БГД.

К работе Анцупова должна приступить уже 28-го числа, а срок её полномочий составит шесть лет. Отметим, что предыдущим председателем Счётной палаты Барнаула была Ольга Магель. Она досрочно ушла с поста 8 декабря 2021 года, проработав в должности 13 лет. Отставка была связана с её уходом на пенсию.

51-летняя Анцупова сейчас является зампредом омитета по финансам, налоговой и кредитной политике барнаульской мэрии. Также чиновница является членом городской балансовой комиссии и входит в состав городского совета по делам инвалидов.

Всего в ходе заседания 24 декабря был рассмотрен 21 вопрос. Кроме назначения, решением депутатов был определён перечень должностных лиц органов местного самоуправления Барнаула, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях. Также члены БГД приняли планы работы гордумы на 2022 год.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

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