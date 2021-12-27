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Многоуровневую развязку построят в Барнауле на Змеиногорском тракте за 1,5 миллиарда

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Работы намерены завершить к концу 2023 года. Для этого придётся взять кредит
Фото: pbs.twimg.com/media

Фото: pbs.twimg.com/media

Трёхуровневую транспортную развязку построят в Барнауле на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в районе бывшего кафе "Арарат". Стоимость работ составит не менее 1,5 миллиарда, а строительство планируют завершить к концу 2023 года. Возводить транспортную развязку собираются за деньги от инфраструктурного кредита, который Алтайский край получит на 15 лет под 3% годовых. Об этом сообщил руководитель "Алтайавтодора" Василий Мотуз.

По предварительным подсчётам, на постройку необходимо не менее 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сумма не окончательная и могут потребоваться дополнительные вложения. Сейчас идёт разработка проекта развязки, которая завершится к марту 2022 года.

По словам Василия Мотуза, специалисты прорабатывали несколько вариантов того, как должна была выглядеть развязка. В некоторых из проектов потребовалось бы вырубить большое количество деревьев и снести несколько приусадебных участков. Однако от этой идеи отказались. Однако всё равно придётся переложить коммуникации в районе пересечения Змеиногорского и Южного трактов: водопровод, газопровод, линии электропередачи. Чтобы на месте транспортного кольца не пересекались потоки автомобилей, на развязке сделают тоннель.

"Надеемся, мы за два года реализуем этот масштабный проект. На данном участке Барнаула постоянно образовываются пробки. С каждым годом автомобилей становится всё больше и больше. Пока нет обхода Барнаула, весь транспорт идёт через город. Наша цель – разгрузить этот транспортный узел", – пояснил Василий Мотуз.

В будущем в алтайском Минтрансе намерены разработать проект подобной развязки на улице Власихинской. Однако когда его сумеют реализовать – пока неясно.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило заявку Алтайского края на предоставление льготного бюджетного кредита на развитие инфраструктуры – 9,2 миллиарда рублей под 3% годовых. Возвращать деньги регион должен в течение 15 лет. Основная часть этих средств, около 7 миллиардов, пойдёт на строительство и ремонт объектов в Барнауле.

Всего на ремонт и реконструкцию дорог в Алтайском крае в 2022 году из разных бюджетов направят около 16 миллиардов рублей.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей +73852594466

Комментарии

27.12.2021 07:24
- гость -

Вот построить новый путепровод на Лененском, а уж потом сность старый они не могут, а сделать трёхуровневую развязку, там где она вовсе и не нужна это легко.

27.12.2021 07:40
- гость -

Тут обычного кольца было бы достаточно. Но развязка конечно лучше.

27.12.2021 07:48
- гость -

Когда кто-то во власти станет продвигать тоннель под ЖД-вокзалом????

27.12.2021 07:58
дэд марос

Один вопрос: зачем?

27.12.2021 08:01
- гость -

Ну наконец-то. Давно ждем.

27.12.2021 08:04
- гость -

Вчера были инфекционистами, сегодня все дорожники, продожаейтег, наблюдаю с попкорном

27.12.2021 08:05
- гость -

за деньги от инфраструктурного кредита, который Алтайский край получит на 15 лет под 3% годовых.

Это так же как купить последний айфон в кредит.

27.12.2021 08:09
Filin

И тридцати лет не прошло, как развязку собрались делать, которая была заложена при проектировании тракта и которую успешно "сэкономили"

27.12.2021 08:17
Гость

Тут обычного кольца было бы достаточно! Сделать его больше по диаметру и многополосным. На 8-10 лет его бы хватило.

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