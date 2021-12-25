Здания двух ж/д вокзалов в Барнауле "обменяются" пассажирами после реконструкции

Железнодорожный вокзал в Барнауле, который имеет статус памятника архитектуры, могут начать реконструировать в 2023 году. После ремонта в историческом здании, построенном больше 100 лет назад, будут обслуживать пассажиров, которые собираются отправиться в путешествие на поездах дальнего следования. Об этом журналистам рассказал замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин в ходе пресс-конференции 24 декабря.

Ремонтные работы начнут ориентировочно в 2023-2024 годах. Ещё около двух лет уйдёт на реконструкцию объекта. Одновременно с этим наведут порядок на Привокзальной площади, где проведут благоустройство: высадят деревья и установят лавочки. Территория находится в муниципальной собственности.

По словам Дмитрия Коровина, проектировщики намерены "переселить" пассажиров пригородных рейсов в действующее здание вокзала. А историческое здание, находящееся по адресу площадь Победы, 10б, задействуют для поездов дальнего следования. Тем более что в год этой услугой пользуются около 8 миллионов человек. Пригородными же поездами ездят только 600 тысяч человек. Сколько понадобится средств на реконструкцию вокзала – пока неизвестно.

Как неоднократно писал amic.ru, разговоры о реконструкции вокзала в столице региона идут несколько лет. Он был построен в 1958 году и уже не соответствует современным нормам. Также здание является памятником архитектуры, и его будут приводить в порядок в соответствии с требованиями закона к восстановлению таких объектов. Нынешний вокзал не выдерживает критики с точки зрения доступности для маломобильных групп граждан, есть определённые вопросы и по безопасности.

Летом 2018 года гендиректор компании "Алтай-Пригород", депутат Алтайского Заксобрания Владимир Устинов обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой помочь снять статус памятника архитектуры федерального значения с железнодорожного вокзала Барнаула. Однако делать этого не стали.

Начать ремонтные работы на объекте планировали в 2019 году, но отложили из-за отсутствия средств в инвестиционной программе РЖД.