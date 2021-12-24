В Алтайском крае грузовой поезд врезался в автобус с пассажирами

Фото: "Инцидент Барнаул"

На железнодорожном переезде на участке Кулунда – Табуны в Кулундинском районе Алтайского края грузовой поезд протаранил пассажирский автобус. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе РЖД.

Авария случилась 24 декабря в 16:45. Водитель автобуса в нарушение правил дорожного движения выехал на пути перед приближающимся поездом на запрещающий сигнал переездной сигнализации.

"Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человек, которые находились в автобусе. Схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры нет, отмечают в компании.

Обновлено в 18:35. В пресс-службе прокуратуры по Алтайскому краю сообщили, в момент аварии в автобусе, который следовал по маршруту Барнаул — Яровое, находилось 16 человек, семеро из них пострадали. Ведомство проводит проверку по факту произошедшего.