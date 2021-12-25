Алтайские депутаты предложили преобразовать еще один район в муниципальный округ

Депутаты Суетского районного собрания на очередной сессии предложили создать на этой территории муниципальный округ, сообщает пресс-служба Алтайского Заксобрания. Теперь этот вопрос нужно обсудить с жителями.

По мнению парламентариев, новая система позволит с бóльшим удобством управлять районом и эффективнее его развивать.

"Образование муниципального округа это, по сути, оптимизация управления территорией. Этого уровня, в случае с Суетским районом, достаточно для управления муниципалитетом. Сейчас в Суетском районе всего четыре сельсовета и 4,4 тысячи жителей, поэтому предложение депутатов рациональное, теперь нужно обсудить его с жителями", — сказал зампредседателя АКЗС Денис Голобородько.

Напомним, в Алтайском крае новая система управления с 2021 года действует в Залесовском муниципальном округе. В 2022-м аналогичное преобразование может произойти в Петропавловском и Чарышском районах.

Справка. Муниципальный округ – это новая для России форма местного самоуправления. Она предполагает передачу всех полномочий на уровень администрации района. А сельсоветы и сельские собрания депутатов будут упразднены. Всеми вопросами на уровне конкретного села будут заниматься представители администрации района.