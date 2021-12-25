Портфель инвестпроектов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Заринске и Новоалтайске превысил 4 млрд рублей. Об этом стало известно после совещания губернатора Алтайского края Виктора Томенко и заместителя генерального прокурора России Дмитрия Демешина с резидентами ТОСЭР в двух моногородах, сообщает сайт правительства региона.

ТОСЭР были созданы в Заринске и Новоалтайске в 2018 году решением правительства России. За это время появилось около тысячи новых рабочих мест. При этом, как отметил финансовый руководитель группы компаний Сибирского фанерного комбината Михаил Бессмертный, в Заринске не хватает рабочих рук. Там на учёте в центре занятости состоят только 160 человек, поэтому к производству приходится привлекать работников из других территорий, но в Заринске им негде жить.