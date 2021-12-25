Миграционная убыль в Алтайском крае за год выросла более чем в два раза и составила 3632 человека, следует из данных Алтайкрайстата. В январе-октябре 2020 года этот показатель был равен 1520.

С начала года из Алтайского края уехали 26 264 человека, из них 21 940 теперь живут в других регионах России. Приехали же на Алтай 22 632 человека, из других субъектов страны – 15 741 человек. Разница составила 6199 человек, однако её уменьшили переехавшие в регион жители других стран. В Алтайский край с января по октябрь прибыл 6891 иностранец, 6524 из них – из стран СНГ. Выехали за границу из края 4324 человека.

Ранее сообщалось, что за год в Алтайском крае стали чаще жениться, разводиться и умирать, при этом в регионе снизилась рождаемость и усилилась естественная убыль населения.