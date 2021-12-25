Городская больница № 2 в Бийске, где сейчас расположен ковидный госпиталь, осталась без воды после коммунальной аварии, сообщили в мэрии города. Также ресурса лишились около 950 жителей города.

Утечка на водоводе произошла ночью 25 декабря по улице Ленинградской, 94. Из-за неё вода была отключена по адресам ул. Красная 81, 8 Марта, 18, Воинов-Интернационалистов, 84. Как рассказали в администрации Бийска, на месте работает аварийная бригада, подвоз воды организован.

Напомним, 18 декабря в Бийске произошла ещё одна крупная коммунальная авария. В результате повреждения водопроводных сетей полностью затопило дворы сразу нескольких многоэтажных домов – № 122 и 124 по улице Чайковского и № 63 по улице Ломоносова.