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Алтайский край к 2023 году получит спецсудно за миллиард для очистки рек

, ИА "Амител"
Земснаряд фрезерного типа будет чистить перекаты на реках региона
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Алтайский край к 2023 году получит за счёт федерального бюджета спецсудно стоимостью 923 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра транспорта региона Дмитрия Коровина. При помощи корабля будут чистить перекаты на реках региона. 

Земснаряд фрезерного типа может работать на каменных грунтах, поэтому при помощи него можно чистить и Катунь. Судно будет приписано к порту Барнаула. Работы по очистке грунтов помогут улучшить трафик грузоперевозок по рекам края и разгрузить автодороги. Как отметил Коровин, вывод 1 млн тонн груза на речной транспорт равен более 30 тыс. грузовикам с Чуйского тракта в летний период.

Замминистра также подчеркнул, что очистка рек поддержит водность в Алтайском крае. В 2021 году её уровень упал до минимума за последние 40 лет. Из-за резкого обмеления суда остались в Барнауле, поскольку не успели вернуться на традиционную зимовку в Бийск. 

В октябре 2014 года Владимир Путин поручил в случае дублирования железнодорожных, автотранспортных и водных путей переориентировать перевозки на внутренний водный транспорт. В Алтайском крае было заключено соглашение о развитии водных перевозок между администрацией Обского бассейна внутренних водных путей, перевозчиками и профильным министерством региона.

Благодаря этому изначальный объём речных перевозок в 430 тыс. тонн за шесть лет увеличился более чем в два раза. Власти Алтайского края намеревались поднять уровень до 1 млн тонн, то есть на 11%. Однако из-за резкого обмеления грузооборот превысил лишь 800 тыс. тонн.

Напомним, 16 декабря муниципалитетам Алтайского края вручили новые автобусы, которые будут перевозить пассажиров на 600 маршрутах внутри районов и между небольшими сёлами. На покупку 193 "Газелей" и ПАЗиков из краевого бюджета, по распоряжению губернатора Виктора Томенко, выделили 500 миллионов рублей. Ещё ни разу за последние 20 лет в Алтайском крае не тратили столько денег на обновление пассажирского транспорта. 52 автобуса и "Газели" уже пополнили автопарк двадцати районов региона. Ещё 141 единицу техники до конца 2021 года получат остальные муниципалитеты. 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

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