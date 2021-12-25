24 декабря прошло второе заседание городского совета Камня-на-Оби, на котором депутаты вновь не смогли выбрать председателя депкорпуса, должность которого в городе по сути эквивалентна главе города. Об этом пишут "Каменские известия". На прошлом заседании ни один кандидат не набрал нужного количества голосов

Во второй раз на должность нашёлся только один кандидат — единорос Денис Колесников. За него проголосовали пять человек, против — восемь, ещё один бюллетень аннулирован. На повторное голосование кандидаты не нашлись, поэтому выборы в итоге отменили. Пока город возглавляет Юрий Трофимов, занявший этот пост ещё в прошлом созыве.