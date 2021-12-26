Коммунальная авария произошла на улице Шукшина в районе дома № 19 в Барнауле. Как рассказали очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", холодная вода вышла на поверхность и топит проезжую часть.

Информация о масштабах прорыва и домах, которые остались без ресурса в результате аварии, уточняется.

Напомним, что 25 декабря городская больница № 2 в Бийске, где сейчас расположен ковидный госпиталь, осталась без воды после коммунальной аварии. Утечка на водоводе произошла ночью 25 декабря по улице Ленинградской, 94. Из-за неё вода была отключена по адресам ул. Красная 81, 8 Марта, 18, Воинов-Интернационалистов, 84.