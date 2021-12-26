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Новости

Антимасочница напала на пристава в суде на Алтае

, ИА "Амител"
Женщину попросили надеть средства защиты, однако она отказалась
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 48-летней жительницы Горно-Алтайска. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, женщина пришла в суд без маски и устроила драку из-за требования надеть индивидуальное средство защиты.

По версии следователей, 27 октября 2021 года в селе Майма гражданка пришла на судебное заседание. На просьбу судебного пристава надеть индивидуальные средства защиты она ответила отказом, а во время разбирательства по поводу правонарушения женщина ударила стража порядка по лицу.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") продолжается.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

26.12.2021 14:23
- гость -

"Женщину попросили надеть средства защиты, однако она отказалась", по факту: женщину заставляли надеть намордник, как собаке, но она отказалась, т.к. имеет уважение к себе и не считает себя животным!

26.12.2021 14:31
- гость -

Вас найдут и привлекут. Пора научиться думать что пишешь.

26.12.2021 14:33
антипалицай

мы человеки а не собаки .наденьте 2 маски,предохранитесь от меня

26.12.2021 14:34
- гость -

14.23
Если человек ощущает себя собакой , то его любая просьба и любое требование приведёт в состояние агрессии. Вы сейчас очень точно описали свое ощущение себя в этом мире.
Уважающющему себя человеку, человеку лостойному, никогда не прилет в голову считать себя собакой в наморднике.

26.12.2021 14:45
Барнаулец

Иванько

26.12.2021 14:49
- гость -


26.12.2021 14:31
- гость -
Сколько раз меня пытались привлечь за разные деяния, но всегда обламывались!
Вы в 90х пешком под стол ходили, а я от ментов с перестрелкой уходил!
Так что меня пугать - член тупить!
Да, и не ты ли меня найдешь и привлечешь?

26.12.2021 14:50
про

В суд пришла только с паспортом, без маски и швабры..А теперь так не положено...
Вероятно, её матерно оскорбили, так просто бить по лицу, да еще в суде, да при свидетелях, никто делать не будет. Здесь специально шли на провоцирование, используя "стража порядка", умеющих это втихую делать.

26.12.2021 14:51
- гость -


26.12.2021 14:34
- гость -
Собака в наморднике тоже не ощущает себя собакой! Она считает себя другом человека!
Раб в наморднике тоже не ощущает себя рабом и собакой, т.к. он привык к такой жизни и унижению. Вот поэтому вы и считаете, что ношение намордника это ваша норма!

26.12.2021 15:01
- гость -

для 14:51 -Пьяный проспится - дурак никогда( с интонацией Мордюковой )

26.12.2021 15:03
Гость

Ха - ха, вот пусть штрафчик заплатит и уважает себя сколько влезет.Глупая!.

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