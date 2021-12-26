Антимасочница напала на пристава в суде на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 48-летней жительницы Горно-Алтайска. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай, женщина пришла в суд без маски и устроила драку из-за требования надеть индивидуальное средство защиты.

По версии следователей, 27 октября 2021 года в селе Майма гражданка пришла на судебное заседание. На просьбу судебного пристава надеть индивидуальные средства защиты она ответила отказом, а во время разбирательства по поводу правонарушения женщина ударила стража порядка по лицу.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей") продолжается.