ЕС потребовал от России 290 млрд евро в качестве компенсации за импортозамещение

Евросоюз потребовал от РФ выплатить компенсацию в объеме 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, опубликованное на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно документу, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с российскими госпредприятиями и другими организациями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок. ЕС поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, однако решения со стороны российских властей так и не последовало.

По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.