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Новости

ЕС потребовал от России 290 млрд евро в качестве компенсации за импортозамещение

, ИА "Амител"
На Западе уверены, что российские власти долгое время принимали меры, которые ставят европейские компании в невыгодное положение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Евросоюз потребовал от РФ выплатить компенсацию в объеме 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение, опубликованное на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно документу, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые ставят европейские компании в невыгодное положение при торговле с российскими госпредприятиями и другими организациями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок. ЕС поднимал этот вопрос в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО, однако решения со стороны российских властей так и не последовало.

По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

26.12.2021 15:09
- гость -

а нам кто компенсацию выплатит за небывалый рост цен на продукты на внутреннем рынке?

26.12.2021 15:14
- гость -

А может они нам компенсацию за 20 млн живых душ выплатят???

26.12.2021 15:22
про

Импортозамещение надо решать принципиально - печатать доллары или евро, а затем по требованию отдавать их. Печатать самой мелкой купюрой, на самой говенной бумаге, а пусть знают, что импортозамещение у нас вот такое фиговое...другого для них нет...

26.12.2021 15:23
- гость -

В ФРГ и России купили одинаковый набор продуктов питания: сравнили жизнь побежденных и победителей
1кг caxapa
10 яиц
1л мoлoкa
1кг мyки
1л coкa
1 бyлкy
1 плиткy шoкoлaдa
1 кг cocиcoк
1кг мaкapoн
1кг пoмидop
1кг яблoк
1л пoдcoлнeчнoгo мacлa
250г мacлa
yпaкoвкy мяca
и сравнили стоимость:
Россия - 1895 руб.
Германия - 1800 руб.
При этом зарплаты (в среднем):
Россия - 26900 руб.
Германия - 180975 руб.


26.12.2021 15:31
- гость -

26.12.2021 15:23
- гость -

Задолбали уже с зарплатами в ЕС, налоги там заплатите, потом покупайте. У нас налоги платит за вас бухгалтерия, а там вы самостоятельно. Коммуналку посчитайте, потом в магазин, там и прослезитесь.

26.12.2021 15:40
- гость -

Побежденные победителям….Германия решила открыть безвизовый режим для россиян до 25 лет. в генконсульстве Германии в Москве от заявок посетить Германию завис от перегрузки компьютер......

26.12.2021 15:44
- гость -

Ну насчёт налогов враньё, все налоги высчитываются из з.п. Просто з.п. озвучивается сразу за минусом налогов. Живёт у меня родствница в Израиле Все сравнили с ней, мы нищие. Возвращаться не хочет, проживает там 30 лет. Враньё про высокие налоги и коммуналку, да и живут они там не в халупах, как мы. Будете проживать в квартире 240 квадратов у вас коммуналка будет больше, чем там.

26.12.2021 15:51
- гость -

Норм придумали - не хотите у меня покупать - платите мне шраф. Я и ценник забабахаю, чтобы не хотели. И буду жировать на штрафах. Лайфхак.

26.12.2021 15:59
- гость -

Почему то мне кажется, что за 7 лет импортозамещения наши производители столько сами не заработали Газ/Нефть/Металлы вычесть и останется на дне. Или они просто к годовому бюджету приравняли и все?

26.12.2021 16:02
- гость -

26.12.2021 15:44
- гость -

Что же вы здесь бедный прозябаете, вперёд в Израиль, воссоединение семьи. Границы не закрыты. Будете там богатеем, мы будем вам завидовать.

26.12.2021 16:02
Агрессивная Реальность

Теперь можно смело вводить против всех товаров из ЕС и прочих НАТО, без которых страна проживет, адски заградительные пошлины.

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