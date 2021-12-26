На площади Сахарова закончили постройку новогоднего городка. Как сообщает пресс-центр мэрии, рабочие установили новогоднюю ель, полностью подключили иллюминацию, а мастера завершили художественное оформление зоны отдыха: сделаны входные группы, построен ледяной замок, лабиринт и фотозона.

Площадь украшена скульптурами Деда Мороза и Снегурочки, героев известных мультфильмов, сказок и символа года — тигра. Над их возведением трудились 40 каменщиков. Также для освещения смонтированы перетяжки, новый светодиодный "Герб города Барнаула" и светодиодные украшения "Бокал", которые установлены на опорах освещения.

На пересечении улицы Молодежной и проспекта Ленина установлен светодиодный фонтан. В течение праздников на площадке будет организована продажа новогодней сувенирной продукции и продуктов питания. Для удобства горожан, планирующих посетить новогодний город на личном транспорте, со стороны ул. Молодежной обустроена парковка на 50 автомобилей.

Помимо центральной новогодней площадки на площади Сахарова новогодние городки будут построены еще на пяти площадках: на площади перед зданием по улице Германа Титова, 9, на площади Мира, на площади дома культуры в поселке Южный, на улице Мало-Тобольская и в парке спорта Алексея Смертина.

К демонтажу городка приступят 14 января 2022 года, а движение для транспорта будет открыто уже 17 января с 20:00 вечера.