БК "Барнаул" уступил "Новосибирску" в заключительной встрече 2021 года

БК "Барнаул" в заключительной встрече 2021 года на своей площадке в упорной борьбе уступил "Новосибирску". Матч регулярного чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги-1 состоялся 25 декабря в спорткомплексе "Победа" и завершился поражением алтайской команды в овертайме со счётом 74:77 (14:5, 14:24, 14:18, 16:11, 16:19).

В основное время матча команды не выявили победителя – 58:58. В овертайме на площадке продолжалась равная борьба. За четыре секунды до окончания дополнительного времени барнаульцы сравняли счёт – 74:74. Однако одновременно с финальной сиреной центровой новосибирцев Александр Лавников забросил в корзину "Барнаула" "трёхочковый" и принёс "Новосибирску" победу – 77:74.

В итоге Лавников стал самым результативным игроком встречи. На его счету 25 очков. У "Барнаула" самым активным с 17 очками стал Александр Мартынов.

Таким образом, "Барнаул" завершает календарный год в своём дебютном сезоне Суперлиги-1 на десятом месте. Новосибирцы занимают девятую строку. Следующий матч чемпионата алтайские баскетболисты проведут уже в 2022 году. 10 января "Барнаул" сыграет в Уфе против местного "Уфимца".