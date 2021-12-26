Мараловодческое хозяйство с турбазой и вертолетной площадкой продают на Алтае за 600 млн

В Республике Алтай на продажу выставили Мараловодческое хозяйство и гостинично-оздоровительный комплекс с вертолетной площадкой. Как сообщает "Тайга.инфо", стоимость объекта, который объединяет озяйство площадью свыше 5,6 тыс. га, туристко-оздоровительный комплекс и горнолыжный спуск, составляет 600 млн рублей.

В хозяйстве, расположенном в Усть-Коксинском районе, имеется 200 самцов маралов и 300 самок с детенышами, 100 лошадей, 200 овец, 15 яков и другой крупный рогатый скот. В объявлении отмечается, что на объекте полностью оборудована и отлажена технология заготовки пантов марала.

На базе хозяйства также создан туристско-оздоровительный комплекс, включающий размещение на 45 человек со всем удобствами, ресторан, кухонный блок, две русские бани. Строения выполнены из бревна кедра. На территории комплекса имеется вертолетная площадка, согласованная с властями.

Для любителей активного отдыха имеется горнолыжный спуск в 1,9 км с передом высоты в 400 метров. Также разработаны маршруты от 5 до 40 км для снегоходов, квадроциклов и прогулок верхом на лошадях. В 11 км от центральной базы взято в долгосрочную аренду озеро, которое подходит для спортивной рыбалки.