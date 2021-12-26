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Алтайский край вошел в тройку лидеров по числу новогодних корпоративов

, ИА "Амител"
Больше половина тех, кто отказывается от "посиделок", называют себя интровертами, а еще треть открыто признаются, что им скучно с коллегами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край вошел в тройку лидеров по количеству новогодних корпоративов среди регионов России. Согласно исследованию HeadHunter, первое место заняла заняла Иркутская область, где 67% организаций намерены провести праздник для сотрудников, а после — Кемеровская (64%), Омская области и Алтайский край (по 57%).

Чаще всего от вечеринок с коллегами отказываются жители Челябинской (28%), Тюменской областях и Красноярском крае (по 26%).

Готовятся чаще к другим к корпоратива маркетологи и PR-специалисты (50%), юристы (50%) и менеджеры по продажам (47%).

В свою очередь, большинство тех, кто не посещает корпоративы, называют себя интровертами, а еще треть открыто признаются, что им скучно на встречах с коллегами. Еще часть указывают на большую занятость.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

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