ЦБ начнет контролировать все банковские переводы между россиянами

Центробанк России начнет контролировать все денежные переводы между физическими лицами. Как пишет РБК со ссылкой на источники, контроль будет осуществляться путем запросов данных по ним у банков.

По словам заместителя председателя правления Совкомбанка Олега Машталяра, ЦБ начнет проводить мониторинг денежных переводов с января 2022 года. Как пояснил изданию представитель регулятора, основная цель введения новых форм отчетности — оптимизация представления данных банками и получение актуальной информации о платежных услугах.

Из-за нововведения банки должны включать в отчеты информацию по переводам россиян денежных средств с карты на карту, с карты на счет, с электронных кошельков и со счетов оператора связи, в Системе быстрых платежей, через платежные терминалы и системы денежных переводов, а также по трансграничным переводам.

Собеседники издания считают, что новая мера необходима для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.