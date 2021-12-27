Цены на продукты в России продолжают расти, что может стать основой для отступления от новогодних традиций – перехода на более дешёвые и доступные блюда для встречи самого любимого праздника.

Несмотря на то, что самая популярная закуска по-прежнему – оливье, не все жители российских регионов смогут позволить себе этот салат из-за подорожания на четверть. Как подсчитали в Росстате, чтобы приготовить четыре порции салата, в среднем необходимо будет потратить 416 рублей – это на 15% больше, чем в прошлом году.

Консервированный горошек, огурцы и колбаса подорожали более чем на 9%, яйцо и майонез – на 28%, морковь – на 41%, картофель – почти на 80%.

Такая же ситуация и с салатом сельдь под шубой. Это блюдо подорожало примерно на четверть – до 209 рублей в среднем.

Дороже стали стоить ещё два из обязательных атрибутов праздника – мандарины и шампанское. По расчётам Росстата, они подскочили в цене примерно на 25%.

По словам председателя Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, цитирует которую РИА Новости, продукты дорожают везде, так как годовая инфляция в ноябре ускорилась на восемь и более процентов.

Согласно опросам в регионах, большая часть россиян ограничат расходы на праздничный стол до 5 тыс. рублей и сэкономят на подарках.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за шесть лет цены показали самый большой рост. Инфляция к концу октября составила 10,12%.