Жительница Барнаула Елена Шаталова подозревается в распространении фейков о коронавирусе. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Горожанка была одной из активистов, которые обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-коды. После этого, по словам женщины, к ней с обыском пришли силовики, которые забрали технику. Горожанка предположила, что дело может быть связано с тем, что она хотела провести социальный опрос.
Общественница заявила, что правоохранители попросили её не разглашать информацию о деле в СМИ и соцсетях.
В полиции пока никак не комментировали заявление жительницы Барнаула.
Напомним, активисты обратились в прокуратуру с требованием об отмене QR-кодов в начале ноября.
Комментарии
Это не обыск, это грабёж под его видом!
Прокуратура и нас поднадзорная.
Неугомонная раз
Да и правильно.
Держите тараканов под контролем.
Пусть скажет спасибо что живет в либеральное время.
По законам военного времени ее бы давно пристрелили как госизменщика и вредителя.
А куда идиот спрятался который постоянно про Лёлика или Болека кричал? Вспомнил про Марика. Так всё таки где он?
Сталина на них нет
травить начали тех, кто говорит правду и не прогибается под ....бесие
27.12.2021 11:07
- гость -
А куда идиот спрятался который постоянно про Лёлика или Болека кричал? Вспомнил про Марика. Так всё таки где он?
А что с Мареком не таг? Марек есть и он именно такой изза не до прививок, что не так?
27.12.2021 11:04
- гость -
В военное время ты бы не клавой стучал, а в окопе сидел или с поднятыми руками в плен сдался! Так что про военное время помолчи лучше.
27.12.2021 11:09
р а вы "правду" в инсте узнаете? ту, которые постят активные шаталовы?