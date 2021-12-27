Жительница Барнаула Елена Шаталова подозревается в распространении фейков о коронавирусе. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Горожанка была одной из активистов, которые обратились в прокуратуру с требованием отменить QR-коды. После этого, по словам женщины, к ней с обыском пришли силовики, которые забрали технику. Горожанка предположила, что дело может быть связано с тем, что она хотела провести социальный опрос.

Общественница заявила, что правоохранители попросили её не разглашать информацию о деле в СМИ и соцсетях.

В полиции пока никак не комментировали заявление жительницы Барнаула.

Напомним, активисты обратились в прокуратуру с требованием об отмене QR-кодов в начале ноября.