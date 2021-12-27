Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перед Новым годом выступил в роли Деда Мороза и принял участие в акции "Ёлка желаний".
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, накануне губернатор провёл встречу с 13-летней слабовидящей девочкой – участницей всероссийской акции "Ёлка желаний".
Мария Саунина написала в письме о том, что хочет попасть на большую сцену и сыграть на настоящем концертном рояле. Второй заветной мечтой Марии была портативная музыкальная колонка.
Мечты девочки сбылись: она сыграла на фортепиано в Государственной филармонии Алтайского края произведения Иоганна Себастьяна Баха (Прелюдия и фуга до мажор) и Сергея Прокофьева ("Тарантелла").
Отмечается, что, несмотря на врождённый недуг, 13-летняя Мария Саунина уже имеет многочисленные награды фестивалей, в том числе международных.
Несколькими днями ранее губернатор исполнил желание Ксении Ипатовой, которая мечтала попасть за кулисы театра.
Комментарии
Это он конечно напрягся. Такие желания исполнять - это прям очень сильное колдунство требуется.