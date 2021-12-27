Губернатор Алтайского края Виктор Томенко перед Новым годом выступил в роли Деда Мороза и принял участие в акции "Ёлка желаний".

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, накануне губернатор провёл встречу с 13-летней слабовидящей девочкой – участницей всероссийской акции "Ёлка желаний".

Мария Саунина написала в письме о том, что хочет попасть на большую сцену и сыграть на настоящем концертном рояле. Второй заветной мечтой Марии была портативная музыкальная колонка.

Мечты девочки сбылись: она сыграла на фортепиано в Государственной филармонии Алтайского края произведения Иоганна Себастьяна Баха (Прелюдия и фуга до мажор) и Сергея Прокофьева ("Тарантелла").

Отмечается, что, несмотря на врождённый недуг, 13-летняя Мария Саунина уже имеет многочисленные награды фестивалей, в том числе международных.

Несколькими днями ранее губернатор исполнил желание Ксении Ипатовой, которая мечтала попасть за кулисы театра.