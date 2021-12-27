Проблемы с перебоями света и тепла в дома жителей Ярового скоро будут устранены. С таким заявлением выступили власти города и Алтайского края после обращений граждан, связанных с ЧП на ТЭЦ.

Пока представители мэрии ищут специалистов для разработки новой схемы теплоцентрали, передаёт ИА "Банкфакс", ссылаясь на документ, полученный накануне от представителей Минпромэнерго Алтайского края.

Напомним, в течение нескольких лет жители Ярового жаловались на проблемы с поставкой тепла и электроэнергии. Они обращались в различные организации и ведомства, после чего в дело вмешалась генеральная прокуратура.

Следственный комитет совместно с прокуратурой начали проверки и возбудили несколько уголовных дел.

Ранее глава города Виталий Самобочий заявлял, что Яровской ТЭЦ требуется полная реконструкция. Он пояснял жителям города, что разработка нового проекта займёт много времени.

14 декабря этого года в Яровом был отменён режим ЧС и установлен режим полной готовности.