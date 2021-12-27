Школьники в Новосибирске жестоко избили и ограбили ветерана труда. Об этом сообщает Mash Siberia.

Восьмиклассник и его подруга, которая учится в десятом классе, пришли к 55-летнему мужчине, чтобы поговорить с его сожительницей. Беседа затянулась на полтора часа и мужчина попросил гостей уйти, за что его ударили в лицо. После того как хозяин квартиры упал, школьники продолжили его бить.

Из квартиры подростки вынесли пауэрбанк, два складных ножа и медаль "Ветеран труда". Пострадавший мужчина попал в больницу с сотрясением мозга, сдавленными лёгкими и сломанными рёбрами.

Нападавших школьников задержали. Следователи проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Барнауле два брата напали на подростков и похитили у них телефоны.