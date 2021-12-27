Барнаульцы потратили 132,5 млн рублей на продовольственных ярмарках в 2021 году

Товарооборот продуктовых ярмарок в Барнауле за 2021 год составил 132,5 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Больше всего горожане потратили денег на мясо и полуфабрикаты — 22,5 млн рублей. Вторую строчку заняли фрукты и овощи — 21,7 млн рублей.

"Далее по порядку в рейтинге потребительских предпочтений — колбасы, рыба, молочная продукция, кондитерские изделия, яйцо и мясо птицы, масло растительное, крупы, мука, сахар", — перечислили в горадминистрации.

С начала года в Барнауле провели 22 продовольственные ярмарки, на каждой из которых торговля велась одновременно на шести-восьми площадках. При этом цены на продукты здесь были меньше, чем на рынках и в магазинах на 11-53%.

Завершающая в этом году ярмарка состоялась 25 декабря. В преддверии праздников горожане набрали продовольствия почти на 4,7 млн рублей.

Следующий ярмарочный сезон планируют организовать 19 февраля 2022 года.